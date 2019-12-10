Волинянин обікрав кафе на автостанції у Ковелі

Житель Турійського району обікрав кафе.Крадіжка трапилася у ніч на 23 січня. Як повідомила заявниця, 47-річна ковельчанка, невідомий викрав із кафе на автостанції «Ковель» гроші та продукти харчування. Сума завданих збитків склала 2 тис. грн, - інформує пресслужба поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що до вчинення цього злочину причетний 31-річний житель Турійського району. Чоловік, перебуваючи в залі очікування автостанції проник у приміщення кафе.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу - тримання під вартою.Санкція статті передбачає, зокрема, до 6 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.