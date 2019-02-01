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На Рівненщині зловили рибу-велетня. ФОТО

На Рівненщині зловили рибу-велетня. ФОТО
На Рівненщини у річці Горинь зловили величезного сома довжиною понад 2 метри і вагою 65 кілограмів.

Світлину рибини опублікував у Facebook Михайло Гриневич з Дубровицького району, - повідомляє "Рівне вечірнє".

"Хлопець зловив на Горині спінінгом сома довжиною 2 м 15 см і вагою 65 кілограм! Я такого ще не бачив! Він вже хапав гусенят і каченят! Сьогодні вранці не полінувався і поїхав подивитись! Ледве витягнув з сарайчика! Подивіться і Ви... А я оце літом раненько на одній з ям Горині бачу щось таке вивертається вдвох, як ніби граються. Думаю тоді:"Бобри видно. Вони ж в лозах водяться!" То тепер розумію, це не бобри були, бо куди тим бобрам до таких річкових монстрів рівнятися!" - поділився своїми враженням Михайло Гриневич.

На Рівненщині зловили рибу-велетня. ФОТО

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Теги: Рівненщина, риба, гігант
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