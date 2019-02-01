На Рівненщині зловили рибу-велетня. ФОТО





Світлину рибини опублікував у Facebook Михайло Гриневич з Дубровицького району, - повідомляє



"Хлопець зловив на Горині спінінгом сома довжиною 2 м 15 см і вагою 65 кілограм! Я такого ще не бачив! Він вже хапав гусенят і каченят! Сьогодні вранці не полінувався і поїхав подивитись! Ледве витягнув з сарайчика! Подивіться і Ви... А я оце літом раненько на одній з ям Горині бачу щось таке вивертається вдвох, як ніби граються. Думаю тоді:"Бобри видно. Вони ж в лозах водяться!" То тепер розумію, це не бобри були, бо куди тим бобрам до таких річкових монстрів рівнятися!" - поділився своїми враженням Михайло Гриневич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщини у річці Горинь зловили величезного сома довжиною понад 2 метри і вагою 65 кілограмів.Світлину рибини опублікував у Facebookз Дубровицького району, - повідомляє "Рівне вечірнє". "Хлопець зловив на Горині спінінгом сома довжиною 2 м 15 см і вагою 65 кілограм! Я такого ще не бачив! Він вже хапав гусенят і каченят! Сьогодні вранці не полінувався і поїхав подивитись! Ледве витягнув з сарайчика! Подивіться і Ви... А я оце літом раненько на одній з ям Горині бачу щось таке вивертається вдвох, як ніби граються. Думаю тоді:"Бобри видно. Вони ж в лозах водяться!" То тепер розумію, це не бобри були, бо куди тим бобрам до таких річкових монстрів рівнятися!" - поділився своїми враженням Михайло Гриневич.

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