На Волині підліток розбив п’ять вікон у будинку та викрав відеокамери
Сьогодні, 20:06
У Горохівському районі поліція викрила неповнолітнього злодія.
Учора, 27 січня, до поліції із заявою звернувся 62-річний житель Львівської області, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік повідомив, що вночі в селі Журавники Горохівського району з його нежитлового будинку невідомий викрав дві камери відеоспостереження. Окрім цього, злодій розбив п’ять вікон у його помешканні. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тис. грн.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 15-річний житель Горохівського району. Викрадене майно вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Учора, 27 січня, до поліції із заявою звернувся 62-річний житель Львівської області, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловік повідомив, що вночі в селі Журавники Горохівського району з його нежитлового будинку невідомий викрав дві камери відеоспостереження. Окрім цього, злодій розбив п’ять вікон у його помешканні. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тис. грн.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 15-річний житель Горохівського району. Викрадене майно вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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