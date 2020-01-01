На Волині підліток розбив п’ять вікон у будинку та викрав відеокамери





Учора, 27 січня, до поліції із заявою звернувся 62-річний житель Львівської області, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Чоловік повідомив, що вночі в селі Журавники Горохівського району з його нежитлового будинку невідомий викрав дві камери відеоспостереження. Окрім цього, злодій розбив п’ять вікон у його помешканні. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тис. грн.



Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 15-річний житель Горохівського району. Викрадене майно вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі поліція викрила неповнолітнього злодія.Учора, 27 січня, до поліції із заявою звернувся 62-річний житель Львівської області, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік повідомив, що вночі в селі Журавники Горохівського району з його нежитлового будинку невідомий викрав дві камери відеоспостереження. Окрім цього, злодій розбив п’ять вікон у його помешканні. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тис. грн.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 15-річний житель Горохівського району. Викрадене майно вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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