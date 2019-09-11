вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО

На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
Волинські митники попередили ввіз незадекларованих харчових продуктів на суму понад 16 тисяч гривень.

У понеділок, 27 січня, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» з Республіки Польща в’їхав рейсовий автобус марки Volvo B12, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Під час сканування транспортного засобу встановили нехарактерні вкладення та провели повний митний огляд. Як результат, виявили незадекларований товар, а саме сир "Serenada Salami" (ТМ «Spomlek») в кількості 18 упаковок вагою 26 кілограм та ковбасні вироби "Kabanosy Mix" в кількості 92 упаковки вагою 76 кілограм, загальною вартістю 16 780 гривень.

Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України і передбачають конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, контрабанда, рейсовий автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців просять покинути Китай через небезпечний коронавірус
Сьогодні, 13:05
Який вигляд матиме сквер авіаторів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:50
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
Сьогодні, 12:33
Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці
Сьогодні, 12:30
На Рівненщині зловили рибу-велетня. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
На волинському пункті пропуску в автівці знайшли контрабанду На волинському пункті пропуску в автівці знайшли контрабанду
16 січень, 12:16
На Волині у потязі затримали чоловіка, який хотів вивезти контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО На Волині у потязі затримали чоловіка, який хотів вивезти контрабандні цигарки до Польщі. ФОТО
14 січень, 15:44
На «Ягодині» вилучили партію контрабандних харчових добавок На «Ягодині» вилучили партію контрабандних харчових добавок
10 січень, 16:35
Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО Через «Ягодин» намагались перевезти майже тонну контрабандного сиру. ФОТО
11 вересень, 2019, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців просять покинути Китай через небезпечний коронавірус
Сьогодні, 13:05
 0
Який вигляд матиме сквер авіаторів у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО
Сьогодні, 12:33
 0
Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці
Сьогодні, 12:30
 0
На Рівненщині зловили рибу-велетня. ФОТО
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8