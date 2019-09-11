На «Ягодині» у рейсовому автобусі знайшли незадекларовані харчові продукти. ФОТО





У понеділок, 27 січня, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» з Республіки Польща в’їхав рейсовий автобус марки Volvo B12, - інформує



Під час сканування транспортного засобу встановили нехарактерні вкладення та провели повний митний огляд. Як результат, виявили незадекларований товар, а саме сир "Serenada Salami" (ТМ «Spomlek») в кількості 18 упаковок вагою 26 кілограм та ковбасні вироби "Kabanosy Mix" в кількості 92 упаковки вагою 76 кілограм, загальною вартістю 16 780 гривень.



Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України і передбачають конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники попередили ввіз незадекларованих харчових продуктів на суму понад 16 тисяч гривень.У понеділок, 27 січня, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» з Республіки Польща в’їхав рейсовий автобус марки Volvo B12, - інформує Волинська митниця Держмитслужби. Під час сканування транспортного засобу встановили нехарактерні вкладення та провели повний митний огляд. Як результат, виявили незадекларований товар, а саме сир "Serenada Salami" (ТМ «Spomlek») в кількості 18 упаковок вагою 26 кілограм та ковбасні вироби "Kabanosy Mix" в кількості 92 упаковки вагою 76 кілограм, загальною вартістю 16 780 гривень.Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, а товар вилучили до прийняття рішення судом по суті справи.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України і передбачають конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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