Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці
Сьогодні, 12:30
Водія, який на смерть збив 23-річну дівчину у Копачівці та втік з місця аварії, затримали.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомили джерела, сьогодні працівники карного розшуку затримали водія, який здійснив смертельну ДТП у Копачівці. Знайшли чоловіка у Луцьку.
Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. 23-річна потерпіла померла у лікарні.
Як стало відомо згодом, її звали Ірина Мерчук.
Як повідомив у Facebook родич загиблої, начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив на пішохідному переході водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння. До слова, його авто знайшли у Княгининку, самого винуватця розшукували.
Пізніше стало відомо, що винуватцем аварії став Хвіщук Роман Олександрович.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як повідомили джерела, сьогодні працівники карного розшуку затримали водія, який здійснив смертельну ДТП у Копачівці. Знайшли чоловіка у Луцьку.
Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. 23-річна потерпіла померла у лікарні.
Як стало відомо згодом, її звали Ірина Мерчук.
Як повідомив у Facebook родич загиблої, начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив на пішохідному переході водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння. До слова, його авто знайшли у Княгининку, самого винуватця розшукували.
Пізніше стало відомо, що винуватцем аварії став Хвіщук Роман Олександрович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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