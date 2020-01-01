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Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці

Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці
Водія, який на смерть збив 23-річну дівчину у Копачівці та втік з місця аварії, затримали.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як повідомили джерела, сьогодні працівники карного розшуку затримали водія, який здійснив смертельну ДТП у Копачівці. Знайшли чоловіка у Луцьку.

Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. 23-річна потерпіла померла у лікарні.

Як стало відомо згодом, її звали Ірина Мерчук.

Як повідомив у Facebook родич загиблої, начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив на пішохідному переході водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння. До слова, його авто знайшли у Княгининку, самого винуватця розшукували.

Пізніше стало відомо, що винуватцем аварії став Хвіщук Роман Олександрович.

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Теги: Луцьк, затримання, смерть, Копачівка
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