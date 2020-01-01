Затримали водія, який збив на смерть 23-річну дівчину у Копачівці





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Як повідомили джерела, сьогодні працівники карного розшуку затримали водія, який здійснив смертельну ДТП у Копачівці. Знайшли чоловіка у Луцьку.



Нагадаємо, 24 січня у центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході та втік з місця аварії. 23-річна потерпіла померла у лікарні.



Як стало відомо згодом, її звали Ірина Мерчук.



Як повідомив у Facebook родич загиблої, начальник Управління



Пізніше стало відомо, що винуватцем аварії став Хвіщук Роман Олександрович.

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