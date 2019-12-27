Який вигляд матиме сквер авіаторів у Луцьку. ФОТО
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Оголосили переможця всеукраїнського відкритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського.
Нею стала лучанка Ольга Федорчук. Саме її концепцію візьмуть за основу при створенні майбутнього проєкту, - йдеться на сторінці Луцької міськради.
Зауважимо, що конкурс тривав впродовж жовтня місяця минулого року.
Нагадаємо, депутати Луцькради ще у лютому 2018 року «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1. Тим самим вони поклали край ідеї відкрити на цьому місці ресторан швидкого харчування McDonalds.
У вересні цього року оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті.
Загалом на конкурс подали 19 проєктів майбутнього скверу авіаторів. Географія учасників охопила практично усю Україну: Одеса, Луцьк, Вінниця, Львів, Дрогобич, Володимир-Волинський, Дніпро. Усі роботи були виставлені на вулиці Лесі Українки, тому лучани мали змогу взяти участь в громадських обговореннях.
23 січня 2020 року провели засідання журі всеукраїнського конкурсу, де було визначено трьох переможців. Перше місце зайняв проєкт лучанки Ольги Федорчук, яка отримає премію в розмірі 25 000 гривень. Саме її концепцію візьмуть за основу при створенні майбутнього проєкту.
Облаштувати сквер авіаторів планують в 2020 році.
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Нею стала лучанка Ольга Федорчук. Саме її концепцію візьмуть за основу при створенні майбутнього проєкту, - йдеться на сторінці Луцької міськради.
Зауважимо, що конкурс тривав впродовж жовтня місяця минулого року.
Нагадаємо, депутати Луцькради ще у лютому 2018 року «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1. Тим самим вони поклали край ідеї відкрити на цьому місці ресторан швидкого харчування McDonalds.
У вересні цього року оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті.
Загалом на конкурс подали 19 проєктів майбутнього скверу авіаторів. Географія учасників охопила практично усю Україну: Одеса, Луцьк, Вінниця, Львів, Дрогобич, Володимир-Волинський, Дніпро. Усі роботи були виставлені на вулиці Лесі Українки, тому лучани мали змогу взяти участь в громадських обговореннях.
23 січня 2020 року провели засідання журі всеукраїнського конкурсу, де було визначено трьох переможців. Перше місце зайняв проєкт лучанки Ольги Федорчук, яка отримає премію в розмірі 25 000 гривень. Саме її концепцію візьмуть за основу при створенні майбутнього проєкту.
Облаштувати сквер авіаторів планують в 2020 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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