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Який вигляд матиме сквер авіаторів у Луцьку. ФОТО

Який вигляд матиме сквер авіаторів у Луцьку. ФОТО
Оголосили переможця всеукраїнського відкритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського.

Нею стала лучанка Ольга Федорчук. Саме її концепцію візьмуть за основу при створенні майбутнього проєкту, - йдеться на сторінці Луцької міськради.

Зауважимо, що конкурс тривав впродовж жовтня місяця минулого року.

Нагадаємо, депутати Луцькради ще у лютому 2018 року «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1. Тим самим вони поклали край ідеї відкрити на цьому місці ресторан швидкого харчування McDonalds.

У вересні цього року оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті.

Загалом на конкурс подали 19 проєктів майбутнього скверу авіаторів. Географія учасників охопила практично усю Україну: Одеса, Луцьк, Вінниця, Львів, Дрогобич, Володимир-Волинський, Дніпро. Усі роботи були виставлені на вулиці Лесі Українки, тому лучани мали змогу взяти участь в громадських обговореннях.

23 січня 2020 року провели засідання журі всеукраїнського конкурсу, де було визначено трьох переможців. Перше місце зайняв проєкт лучанки Ольги Федорчук, яка отримає премію в розмірі 25 000 гривень. Саме її концепцію візьмуть за основу при створенні майбутнього проєкту.

Облаштувати сквер авіаторів планують в 2020 році.

Який вигляд матиме сквер авіаторів у Луцьку. ФОТО
Який вигляд матиме сквер авіаторів у Луцьку. ФОТО



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Теги: сквер авіатор, Луцьк, проект, переможниця
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