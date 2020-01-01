На Волині пройдуть стрілецькі навчання прикордонників





Про це йдеться на



Тому, жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці смт Любешів.



Навчальні стрільби будуть проводитися протягом 28-31 січня з 10:00 до 17:00 години.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби.Про це йдеться на сайті Любешівського громади. Тому, жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці смт Любешів.Навчальні стрільби будуть проводитися протягом 28-31 січня з 10:00 до 17:00 години.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію