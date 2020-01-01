На Волині пройдуть стрілецькі навчання прикордонників
Сьогодні, 18:40
Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби.
Про це йдеться на сайті Любешівського громади.
Тому, жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці смт Любешів.
Навчальні стрільби будуть проводитися протягом 28-31 січня з 10:00 до 17:00 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Любешівського громади.
Тому, жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці смт Любешів.
Навчальні стрільби будуть проводитися протягом 28-31 січня з 10:00 до 17:00 години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині затримали дві вантажівки з «липовими» документами
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 29 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині пройдуть стрілецькі навчання прикордонників
Сьогодні, 18:40
У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу
Сьогодні, 18:17
В озері Світязь піднявся рівень води
Сьогодні, 18:06
Медіа