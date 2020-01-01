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На Волині пройдуть стрілецькі навчання прикордонників

На Волині пройдуть стрілецькі навчання прикордонників
Поблизу Любешева відділ прикордонної служби «Дольськ» проводитиме навчальні стрільби.

Про це йдеться на сайті Любешівського громади.

Тому, жителів району просять утриматися від перебування на території кущового стрільбища в лісовому масиві на відстані 5 кілометрів від південно-східної околиці смт Любешів.

Навчальні стрільби будуть проводитися протягом 28-31 січня з 10:00 до 17:00 години.

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Теги: стрілецькі навчання, прикордонники, попередження
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