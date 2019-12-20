У Луцьку мешканці двох будинків сидять без опалення та гарячої води

У Луцьку без опалення та гарячої води залишилися два житлові будинки.Про це інформує ДКП "Луцьктепло".Так, у зв’язку з витоком на мережах між вулицею Дубнівською, 12 – вул. Метельницького, 2 та необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт, тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для двох багатоквартирних житлових будинків на вул. Метельницького, 2 та 2-а.В першу чергу будуть ліквідовувати витік на мережах централізованого теплопостачання задля відновлення мешканцям послуги сьогодні до кінця дня.Роботи з ліквідації витоку на трубопроводах гарячого водопостачання будуть виконуватися завтра, 29 січня.