У Луцьку мешканці двох будинків сидять без опалення та гарячої води
Сьогодні, 13:18
У Луцьку без опалення та гарячої води залишилися два житлові будинки.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Так, у зв’язку з витоком на мережах між вулицею Дубнівською, 12 – вул. Метельницького, 2 та необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт, тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для двох багатоквартирних житлових будинків на вул. Метельницького, 2 та 2-а.
В першу чергу будуть ліквідовувати витік на мережах централізованого теплопостачання задля відновлення мешканцям послуги сьогодні до кінця дня.
Роботи з ліквідації витоку на трубопроводах гарячого водопостачання будуть виконуватися завтра, 29 січня.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Так, у зв’язку з витоком на мережах між вулицею Дубнівською, 12 – вул. Метельницького, 2 та необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт, тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для двох багатоквартирних житлових будинків на вул. Метельницького, 2 та 2-а.
В першу чергу будуть ліквідовувати витік на мережах централізованого теплопостачання задля відновлення мешканцям послуги сьогодні до кінця дня.
Роботи з ліквідації витоку на трубопроводах гарячого водопостачання будуть виконуватися завтра, 29 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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