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У Луцьку мешканці двох будинків сидять без опалення та гарячої води

У Луцьку мешканці двох будинків сидять без опалення та гарячої води
У Луцьку без опалення та гарячої води залишилися два житлові будинки.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Так, у зв’язку з витоком на мережах між вулицею Дубнівською, 12 – вул. Метельницького, 2 та необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт, тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для двох багатоквартирних житлових будинків на вул. Метельницького, 2 та 2-а.

В першу чергу будуть ліквідовувати витік на мережах централізованого теплопостачання задля відновлення мешканцям послуги сьогодні до кінця дня.

Роботи з ліквідації витоку на трубопроводах гарячого водопостачання будуть виконуватися завтра, 29 січня.


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Теги: опалення, Луцьк, тепло
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