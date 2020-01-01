У Луцьку на мосту автівка злетіла з дороги та повисла над урвищем. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини.





Так, близько 12 годин на в'їзді на Ківерцівській міст автомобіль Volkswagen злетів з дороги, протаранив бетонний відбійник та повиснув над урвищем, вдарившись у дерева.



Як розповідає водій, через слизьку дорогу автомобіль занесло.



Машина зазнала механічних пошкоджень. На місці працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася вранці 27 січня на мосту, що на вулиці Ківерцівській, у Луцьку.Про це повідомили очевидці Так, близько 12 годин на в'їзді на Ківерцівській міст автомобіль Volkswagen злетів з дороги, протаранив бетонний відбійник та повиснув над урвищем, вдарившись у дерева.Як розповідає водій, через слизьку дорогу автомобіль занесло.Машина зазнала механічних пошкоджень. На місці працює патрульна поліція.

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