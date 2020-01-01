У Луцьку на мосту автівка злетіла з дороги та повисла над урвищем. ФОТО
Сьогодні, 13:22
ДТП сталася вранці 27 січня на мосту, що на вулиці Ківерцівській, у Луцьку.
Про це повідомили очевидці Інформаційному агентству Волинські Новини.
Так, близько 12 годин на в'їзді на Ківерцівській міст автомобіль Volkswagen злетів з дороги, протаранив бетонний відбійник та повиснув над урвищем, вдарившись у дерева.
Як розповідає водій, через слизьку дорогу автомобіль занесло.
Машина зазнала механічних пошкоджень. На місці працює патрульна поліція.
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Про це повідомили очевидці Інформаційному агентству Волинські Новини.
Так, близько 12 годин на в'їзді на Ківерцівській міст автомобіль Volkswagen злетів з дороги, протаранив бетонний відбійник та повиснув над урвищем, вдарившись у дерева.
Як розповідає водій, через слизьку дорогу автомобіль занесло.
Машина зазнала механічних пошкоджень. На місці працює патрульна поліція.
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Коментарі 3
Їхав там в 11 годині, сухо було. Де він знайшов слизьку дорогу в 12 годин? Може газував на міст що куча диму з його дизеля йшла і на лисій резині то це більш вирогідно.
Ага, хай ще розкаже, що він їхав 50 км/год, що аж на зустрічку винесло, через 2 смуги )))
Це зараз таке правило, фоткати машину так щоб номерів не було видно?
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