вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «FigliMigli» щосереди діють знижки на розваги*

У «FigliMigli» щосереди діють знижки на розваги*
Щосереди в дитячому розважальному центрі "FigliMigli" діє знижка на розваги у батутній зоні та зоні віртуальних розваг «Світ майбутнього» - 40%.

Тож усіх охочих запрошують поринути в атмосферу розваг та веселощів у "FigliMigli".

*Акційна пропозиція діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу.

** Акція не діє у вихідні та святкові дні. У вихідні та святкові дні діють тарифи вихідного дня, згідно прейскуранту цін закладу.

Деталі за телефоном: 067 334 50 87. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: FigliMigli, розваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У «FigliMigli» щосереди діють знижки на розваги*
Сьогодні, 17:22
У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік
Сьогодні, 17:19
Судовий розпорядник на Волині за хабар «відмазував» водіїв, які кермували п'яними
Сьогодні, 17:15
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
У «FigliMigli» щосереди – знижки на розваги* У «FigliMigli» щосереди – знижки на розваги*
21 січень, 17:30
У «FigliMigli» – розваги за півціни* У «FigliMigli» – розваги за півціни*
09 квітень, 2019, 20:12
У FigliMigli – безлімітний тариф* У FigliMigli – безлімітний тариф*
23 червень, 2018, 18:01
Дітлахів запрошують на день татуся Дітлахів запрошують на день татуся
14 березень, 2018, 18:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
У «FigliMigli» щосереди діють знижки на розваги*
Сьогодні, 17:22
 0
У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік
Сьогодні, 17:19
 0
Судовий розпорядник на Волині за хабар «відмазував» водіїв, які кермували п'яними
Сьогодні, 17:15
 0
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8