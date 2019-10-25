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Чому мешканці Заборольської громади не хочуть приєднуватися до Луцька

Чому мешканці Заборольської громади не хочуть приєднуватися до Луцька
У Заборольській ОТГ вважають, що приєднання до Луцька погіршить рівень життя громади та пригальмує її розвиток на невизначений час.

Про це розповів голова Заборольської ОТГ Валерій Боярський під час позачергового засідання сесії сільради, повідомляє Суспільне, передає "Перший".

На сесію винесли два питання: погодити добровільне приєднання Воютинської сільради та ухвалити звернення щодо об’єднання з Луцьком, аби ОТГ лишалася самостійною.

За приєднання нової сільради до Заборольської проголосували одностайно. Потому обговорили перспективу приєднання до Луцька.

Депутат Заборольської сільради Євгеній Кулай зазначив, що громада займає 13 тисяч гектарів землі, а також має достатньо населення, щоб відповідати вимогам громади.

«Обласна адміністрація формує пропозиції на Кабмін, яким бачить устрій області. Звісно, місту треба розвиватися, але не за рахунок спроможних громад», – зазначила депутатка Олена Стефанська.

Присутні 24 депутати із 26 одностайно проголосували за звернення, в якому не хочуть приєднуватися до Луцька. Голова Заборольської ОТГ Валерій Боярський каже, що є 2 тисячі підписів місцевих жителів, які проти об'єднання з обласним центром.

«Об'єднання громад передбачає покращення життя людей, доступу до послуг. А населення громади вбачає загрозу в тому, що коли нас приєднають до Луцька, то рівень життя погіршиться, доступ до послуг погіршиться і розвиток громади пригальмується на невизначений час», – сказав голова.

Ситуацію прокоментувала в. о. виконавчого директора Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук.

«Або даємо можливість існування громад, але обмежуємо місто, або залишаємо спроможні громади навколо міст. Є державницька позиція, яка дивиться на десятки років вперед: даємо розвиватися місту, але в збиток інтересів на сьогодні існуючих спроможних територіальних громад. Луцьк не потребує додаткових коштів від держави, це місто, яке має надлишкові кошти, які держбюджет забирає, а для чого їх віддавати, якщо їх можна втратити на розвиток міської майбутньої громади, якщо вона буде», – зазначила Мар'яна Конончук.

Нагадаємо, у листопаді під час засідання регіональної робочої групи при Волинській ОДА запропонували приєднати Княгининівську, Боратинську, Заборольську, Гіркополонківську, Жидичинську, Липинську, Підгайцівську громади до Луцька. Цю пропозицію передали до Міністерства розвитку громад та територій України.


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Теги: Заборольська ОТГ, об'єднання до Луцька, проти
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Коментарі 1
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Просто царкі нехочуть втрати своєї кормушки
Тому і проти щоб приєднатися бо баблішко втратять..
Ну не хочете до міста, то велике прохання перестаньте до нас в місто їздити, якщо ми такі погані для вас
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