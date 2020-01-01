Волинські лікарі врятували ногу чоловікові, який постраждав у аварії. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 13:51
66-річний мешканець Нововолинська, який постраждав у ДТП, після двох операцій на тазі й нозі за 10-12 днів вже може сидіти й зі сторонньою допомогою рухати ногою.
Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
З використанням авторської репозиційної системи й сучасного рентген-обладнання лікарі Волинської обласної лікарні провели пацієнтові малотравматичну операцію із вживлення титанових пластин.
Апарат знерухомив лише гомілкову кістку, саму ж ногу під час втручання хірурги могли згинати і не фіксували її після того. А спинальне знечулення дало можливість пацієнтові знати все, що відбувалося в операційній.
Деталі – у відео:
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Відео розмістив на каналі Youtube Андрій Гнатюк.
З використанням авторської репозиційної системи й сучасного рентген-обладнання лікарі Волинської обласної лікарні провели пацієнтові малотравматичну операцію із вживлення титанових пластин.
Апарат знерухомив лише гомілкову кістку, саму ж ногу під час втручання хірурги могли згинати і не фіксували її після того. А спинальне знечулення дало можливість пацієнтові знати все, що відбувалося в операційній.
Деталі – у відео:
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Сьогодні, 13:51
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