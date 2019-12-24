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Поблизу Ковеля знайшли боєприпаси минулої війни

Поблизу Ковеля знайшли боєприпаси минулої війни
Поблизу міста Ковеля та села Бахів Ковельського району знайшли боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.

Так, 27 січня група піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області знешкодили 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Усі виявлені боєприпаси: 2 мінометних міни калібру 81 та 82 мм, 3 ручних гранати, а також німецька авіабомба вагою 50 кг та 320-міліметрова реактивно-запалювальна міна часів минулої війни, були вилучені та знищені у встановленому порядку.

"Рятувальники застерігають: якщо знайшли невідомий предмет, то одразу ж повідомте про це за номерами екстрених служб «101» або «102».

Ні в якому разі не торкайтеся його! Будьте відповідальні – не залишайте їх без нагляду, адже така байдужість може вартувати іншим життя", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Ковель, сапери, боєприпаси, часів війни
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