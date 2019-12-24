Поблизу Ковеля знайшли боєприпаси минулої війни





Про це повідомляє



Так, 27 січня група піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області знешкодили 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Усі виявлені боєприпаси: 2 мінометних міни калібру 81 та 82 мм, 3 ручних гранати, а також німецька авіабомба вагою 50 кг та 320-міліметрова реактивно-запалювальна міна часів минулої війни, були вилучені та знищені у встановленому порядку.



"Рятувальники застерігають: якщо знайшли невідомий предмет, то одразу ж повідомте про це за номерами екстрених служб «101» або «102».



Ні в якому разі не торкайтеся його! Будьте відповідальні – не залишайте їх без нагляду, адже така байдужість може вартувати іншим життя", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу міста Ковеля та села Бахів Ковельського району знайшли боєприпаси часів Другої світової війни.Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області. Так, 27 січня група піротехнічних робіт АРЗ СП УДСНС України у Волинській області знешкодили 7 одиниць вибухонебезпечних предметів.Усі виявлені боєприпаси: 2 мінометних міни калібру 81 та 82 мм, 3 ручних гранати, а також німецька авіабомба вагою 50 кг та 320-міліметрова реактивно-запалювальна міна часів минулої війни, були вилучені та знищені у встановленому порядку."Рятувальники застерігають: якщо знайшли невідомий предмет, то одразу ж повідомте про це за номерами екстрених служб «101» або «102».Ні в якому разі не торкайтеся його! Будьте відповідальні – не залишайте їх без нагляду, адже така байдужість може вартувати іншим життя", - йдеться у повідомленні.

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