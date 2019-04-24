Облуплені стіни і дірка у бетоні: учні сільської школи на Волині ходять до туалету на вулицю. ВІДЕО
Сьогодні, 14:46
У школі селища Головне Любомльського району батьки та діти скаржаться на умови навчання.
Про це розповіла Суспільному мама одного із школярів Валентина Микитюк.
З її слів, люди декілька років просять облаштувати дітям теплу вбиральню. Чотири сотні учнів закладу вчаться у чотирьох корпусах. Їх у селищі збудували 60 років тому, розповіла директорка школи Валентина Задерей. Ще один окремий корпус - їдальня. За кілька десятків метрів від будівлі, де навчаються діти, одноповерхове приміщення.
"Хотілося б, щоб був в нашій школі такий туалет, який би знаходився в приміщенні. Бо холодно. Весною ще тепліше, а зимою погано.", - каже школярка Діана Сушик.
Для учнів у школі є ще 2 туалети. Вони теж знаходяться на вулиці. У приміщенні – вбиральня для вчителів, каже мама школяра Оксана Скопюк.
"Як на вулиці йде дощ, сніг і діти все-рівно мають сюди йти і буває так, що вони лякаються, сходити не можуть в туалет і це все відбувається в штанці", - розповідає мама школяра Оксана Скопюк.
Облаштувати вбиральню у приміщенні батьки просять місцевих урядників не перший рік, каже мама десятикласника Валентина Микитюк. 2012-го у селищі почали зводити нову школу, з вбиральнями для початкових та старших класів всередині. Будівництво спинилося на стадії зведення фундаменту.
Облаштувати вбиральні у приміщенні старої школи не вигідно, каже начальниця районного відділу освіти Анастасія Савош. Бо гроші потрібні на новий освітній заклад. Його вартість 97 мільйонів гривень. В районі, зі слів Анастасії Савош, чекають на рішення фонду регіонального розвитку, який має затвердити виділення коштів на будівництво нового об’єкту.
Начальниця Любомльського районного відділу освіти Анастасія Савош: "Старалися, щоб залучити ці кошти з держави, але чомусь не вдалося, будемо так говорити. Мабуть були ті чи інші причини і у минулому році виділили частинку коштів. У позаминулому теж, але для такого будівництва це - мізерія."
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Про це розповіла Суспільному мама одного із школярів Валентина Микитюк.
З її слів, люди декілька років просять облаштувати дітям теплу вбиральню. Чотири сотні учнів закладу вчаться у чотирьох корпусах. Їх у селищі збудували 60 років тому, розповіла директорка школи Валентина Задерей. Ще один окремий корпус - їдальня. За кілька десятків метрів від будівлі, де навчаються діти, одноповерхове приміщення.
"Хотілося б, щоб був в нашій школі такий туалет, який би знаходився в приміщенні. Бо холодно. Весною ще тепліше, а зимою погано.", - каже школярка Діана Сушик.
Для учнів у школі є ще 2 туалети. Вони теж знаходяться на вулиці. У приміщенні – вбиральня для вчителів, каже мама школяра Оксана Скопюк.
"Як на вулиці йде дощ, сніг і діти все-рівно мають сюди йти і буває так, що вони лякаються, сходити не можуть в туалет і це все відбувається в штанці", - розповідає мама школяра Оксана Скопюк.
Облаштувати вбиральню у приміщенні батьки просять місцевих урядників не перший рік, каже мама десятикласника Валентина Микитюк. 2012-го у селищі почали зводити нову школу, з вбиральнями для початкових та старших класів всередині. Будівництво спинилося на стадії зведення фундаменту.
Облаштувати вбиральні у приміщенні старої школи не вигідно, каже начальниця районного відділу освіти Анастасія Савош. Бо гроші потрібні на новий освітній заклад. Його вартість 97 мільйонів гривень. В районі, зі слів Анастасії Савош, чекають на рішення фонду регіонального розвитку, який має затвердити виділення коштів на будівництво нового об’єкту.
Начальниця Любомльського районного відділу освіти Анастасія Савош: "Старалися, щоб залучити ці кошти з держави, але чомусь не вдалося, будемо так говорити. Мабуть були ті чи інші причини і у минулому році виділили частинку коштів. У позаминулому теж, але для такого будівництва це - мізерія."
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