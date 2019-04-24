Облуплені стіни і дірка у бетоні: учні сільської школи на Волині ходять до туалету на вулицю. ВІДЕО





Про це розповіла



З її слів, люди декілька років просять облаштувати дітям теплу вбиральню. Чотири сотні учнів закладу вчаться у чотирьох корпусах. Їх у селищі збудували 60 років тому, розповіла директорка школи Валентина Задерей. Ще один окремий корпус - їдальня. За кілька десятків метрів від будівлі, де навчаються діти, одноповерхове приміщення.



"Хотілося б, щоб був в нашій школі такий туалет, який би знаходився в приміщенні. Бо холодно. Весною ще тепліше, а зимою погано.", - каже школярка Діана Сушик.



Для учнів у школі є ще 2 туалети. Вони теж знаходяться на вулиці. У приміщенні – вбиральня для вчителів, каже мама школяра Оксана Скопюк.



"Як на вулиці йде дощ, сніг і діти все-рівно мають сюди йти і буває так, що вони лякаються, сходити не можуть в туалет і це все відбувається в штанці", - розповідає мама школяра Оксана Скопюк.



Облаштувати вбиральню у приміщенні батьки просять місцевих урядників не перший рік, каже мама десятикласника Валентина Микитюк. 2012-го у селищі почали зводити нову школу, з вбиральнями для початкових та старших класів всередині. Будівництво спинилося на стадії зведення фундаменту.



Облаштувати вбиральні у приміщенні старої школи не вигідно, каже начальниця районного відділу освіти Анастасія Савош. Бо гроші потрібні на новий освітній заклад. Його вартість 97 мільйонів гривень. В районі, зі слів Анастасії Савош, чекають на рішення фонду регіонального розвитку, який має затвердити виділення коштів на будівництво нового об’єкту.



Начальниця Любомльського районного відділу освіти Анастасія Савош: "Старалися, щоб залучити ці кошти з держави, але чомусь не вдалося, будемо так говорити. Мабуть були ті чи інші причини і у минулому році виділили частинку коштів. У позаминулому теж, але для такого будівництва це - мізерія."





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У школі селища Головне Любомльського району батьки та діти скаржаться на умови навчання.Про це розповіла Суспільному мама одного із школярів Валентина Микитюк.З її слів, люди декілька років просять облаштувати дітям теплу вбиральню. Чотири сотні учнів закладу вчаться у чотирьох корпусах. Їх у селищі збудували 60 років тому, розповіла директорка школи Валентина Задерей. Ще один окремий корпус - їдальня. За кілька десятків метрів від будівлі, де навчаються діти, одноповерхове приміщення."Хотілося б, щоб був в нашій школі такий туалет, який би знаходився в приміщенні. Бо холодно. Весною ще тепліше, а зимою погано.", - каже школярка Діана Сушик.Для учнів у школі є ще 2 туалети. Вони теж знаходяться на вулиці. У приміщенні – вбиральня для вчителів, каже мама школяра Оксана Скопюк."Як на вулиці йде дощ, сніг і діти все-рівно мають сюди йти і буває так, що вони лякаються, сходити не можуть в туалет і це все відбувається в штанці", - розповідає мама школяра Оксана Скопюк.Облаштувати вбиральню у приміщенні батьки просять місцевих урядників не перший рік, каже мама десятикласника. 2012-го у селищі почали зводити нову школу, з вбиральнями для початкових та старших класів всередині. Будівництво спинилося на стадії зведення фундаменту.Облаштувати вбиральні у приміщенні старої школи не вигідно, каже начальниця районного відділу освіти. Бо гроші потрібні на новий освітній заклад. Його вартість 97 мільйонів гривень. В районі, зі слів Анастасії Савош, чекають на рішення фонду регіонального розвитку, який має затвердити виділення коштів на будівництво нового об’єкту.Начальниця Любомльського районного відділу освіти Анастасія Савош: "Старалися, щоб залучити ці кошти з держави, але чомусь не вдалося, будемо так говорити. Мабуть були ті чи інші причини і у минулому році виділили частинку коштів. У позаминулому теж, але для такого будівництва це - мізерія."

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