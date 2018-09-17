У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:19
У Ківерцівському районі сьогодні, 28 січня, на території вольєру приватних мисливських угідь ТзОВ «Майдан Мисливський» виявили тіло зубра.
Від чого померла червонокнижна тварина – поки не відомо, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Про факт повідомили поліцію, на місце виїхала слідчо-оперативна група.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра
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Від чого померла червонокнижна тварина – поки не відомо, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Про факт повідомили поліцію, на місце виїхала слідчо-оперативна група.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра
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Коментарі 1
Тривалість життя зубрів - 15-18 років. Пояснення просте, як два пальці.
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