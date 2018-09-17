вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+

У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+
У Ківерцівському районі сьогодні, 28 січня, на території вольєру приватних мисливських угідь ТзОВ «Майдан Мисливський» виявили тіло зубра.

Від чого померла червонокнижна тварина – поки не відомо, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Про факт повідомили поліцію, на місце виїхала слідчо-оперативна група.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра

У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+
У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зубр, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тривалість життя зубрів - 15-18 років. Пояснення просте, як два пальці.
Відповісти
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Бандерштат-2020»: відомо, хто буде першим хедлайнером головної сцени фестивалю
Сьогодні, 15:45
У Луцьку 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу
Сьогодні, 15:32
У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:19
У Луцьку шукають перевізників на 8 маршрутів
Сьогодні, 15:15
Облуплені стіни і дірка у бетоні: учні сільської школи на Волині ходять до туалету на вулицю. ВІДЕО
Сьогодні, 14:46
Схожі новини
Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими Аби врятувати зубрів, волинські екологи співпрацюватимуть з польськими
17 вересень, 2018, 21:10
Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра Відомо, чим закінчився скандал із відрізаною на Волині головою зубра
24 липень, 2018, 15:15
За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники За порятунок пораненого зубра на Волині взялися лісівники
27 січень, 2018, 07:17
Б’ють на сполох: на Волині хочуть врятувати рідкісну тварину Б’ють на сполох: на Волині хочуть врятувати рідкісну тварину
25 січень, 2018, 22:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Діти ходять в калюжах і болоті»: лучани просять зробити капітальний ремонт вулиці в районі Львівської
Сьогодні, 16:10
 0
«Бандерштат-2020»: відомо, хто буде першим хедлайнером головної сцени фестивалю
Сьогодні, 15:45
 0
У Луцьку 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу
Сьогодні, 15:32
 0
У лісі на Волині знайшли мертвого зубра. ФОТО 18+
Сьогодні, 15:19
 0
У Луцьку шукають перевізників на 8 маршрутів
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8