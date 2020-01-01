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За 2019 рік у волинські водойми випустили понад 11 тонн риби

За 2019 рік у волинські водойми випустили понад 11 тонн риби
Протягом 2019 року у водойми Волинської області випустили 36 126 молодої риби. Загальна вага випущеного малька склала 11 128 кілограмів.

Про це повідомляє рибоохоронний патруль у Волинській області.

Так, до водойм випустили: 7 674 (21 578) кг коропа, 1 555 кг (3 110) товстолоба, 937 кг (2 560) білого амура, 962, 5 кг (8 878) карася сріблястого.

Вселення здійснювалося за рахунок державного та місцевого бюджетів, користувачів водних об’єктів, громадських організацій, благодійних внесків рибалок-любителів.

Роботи по відтворенню водних біоресурсів проводились користувачами в присутності комісії в складі працівників органів рибоохорони, екології, органів місцевого самоврядування та небайдужих громадян.

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Теги: рибпатруль, Волинь, зариблення водойм, за рік
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