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У Луцьку 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу

У Луцьку 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу
У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки мають намір створити медичний факультет і забезпечити належні умови підготовки магістрів за цією спеціальністю.

Про це під час урочистого засідання вченої ради університету розповів новообраний ректор вишу Анатолій Цьось.

Більше того, він зауважив, що 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу.

«Є принципова домовленість між університетом і бізнесом про оплату навчання для 50 студентів за спеціальністю «Медицина» за рахунок бізнесу. Тобто вони вчитимуться як на державній формі навчання», - пояснив Цьось.

Нагадаємо, Цьось також ініціюватиме повернення університетові старої назви – Волинський національний університет імені Лесі Українки.

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Теги: Луцьк, СНУ, медичний факультет
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