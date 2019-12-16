У Луцьку 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу





Про це під час урочистого засідання вченої ради університету розповів новообраний ректор вишу Анатолій Цьось.



Більше того, він зауважив, що 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу.



«Є принципова домовленість між університетом і бізнесом про оплату навчання для 50 студентів за спеціальністю «Медицина» за рахунок бізнесу. Тобто вони вчитимуться як на державній формі навчання», - пояснив Цьось.



Нагадаємо, Цьось також ініціюватиме

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки мають намір створити медичний факультет і забезпечити належні умови підготовки магістрів за цією спеціальністю.Про це під час урочистого засідання вченої ради університету розповів новообраний ректор вишуБільше того, він зауважив, що 50 майбутніх медиків вчитимуться за кошти бізнесу.«Є принципова домовленість між університетом і бізнесом про оплату навчання для 50 студентів за спеціальністю «Медицина» за рахунок бізнесу. Тобто вони вчитимуться як на державній формі навчання», - пояснив Цьось.Нагадаємо, Цьось також ініціюватиме повернення університетові старої назви – Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію