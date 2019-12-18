Атовець з Волині виготовляє ексклюзивні вироби з дерева. ВІДЕО





Найменші вироби майстра – до 20 см, найбільші сягають 4 м. Це - картини, альтанки, панно. Створювати речі власноруч - його метод психологічної реабілітації після війни, - пише



"Мені подобається дерево, коли от воно пахне, коли ти його ріжеш, працюєш з ним, ті смоли, те все, тоді краще ти себе відчуваєш. Прийшов з війни і я себе знаходжу в тому, що я собі спокійно щось роблю, ото длубаюсь, ото мені такий спокій дає на серце і душевно, як кажуть. Я інвалід війни, маю посттравматичний синдром", - каже ветеран війни Олександр Рожанський.



Олександр розповідає, що раніше з деревом працював на підприємствах, заводах, виготовляв вікна, двері, інші столярні вироби. Зараз до душі, каже майстер, ексклюзивні речі: «вишиті» дерев’яними кубиками картини, химерні годівнички, оригінальні світильники.



"А зараз ідемо до того, що мені хочеться щось приємне робити людям. Коли зробив якийсь виріб своїми руками, воно дихає, воно приносить тобі задоволення, мені здається, коли така авторська річ, от сьогодні палочка так ляже, завтра так, це зовсім щось по-іншому буде", - продовжує розповідь майстер Олександр Рожанський.



Мама майстра, Марія Рожанська, розповіла, що її троє синів - військові, усі отримали інвалідність. Олександром, говорить, пишається особливо. Стелю в домі, каже жінка, складав з окремих дерев’яних кубиків кілька місяців.



"За що не візьметься - він зробить, не тільки може дерево, і електрик, у і сантехніку, він сам своїми руками все зробить. Він лягає спати і він завжди собі плани має такі – що я маю завтра зробити. Він як день прожив і нічого не зробив, значить даром прожив. Коли зима, він старається більш в хаті. Почали тільки з веранди, бо там криша падала, дощ ішов, миски підставляли, потім коридор, а потім вже кімнату одну, а зараз взявся за кухню", - каже мама майстра Марія Рожанська.



Майстер каже, що мріє створювати казкові будинки і замки, які можна було б встановлювати у парках, дитячих майданчиках і розважальних центрах.





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