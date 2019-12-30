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Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Власна квартира, омріяний простір, своя територія відкривають чимале поле для можливостей: ви можете завести домашнього улюбленця, про якого мріяли змалку, купити величезне ліжко, котре раніше не поміщалося у вашу орендовану кімнату чи навіть заробляти гроші, здаючи "квадрати" охочим.

Надійна будівельна компанія ЛДБК з багаторічним досвідом точно знає все про нерухомість і навіть більше. Тож усі найкращі напрацювання втілює у яскравому проекті, що вже встиг стати окрасою 40-го мікрорайону міста - житловому комплексі "Caramel Residence".

Власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися туди ще влітку 2018 року. Тому вони як ніхто знають, що житло від ЛДБК означає затишок, комфорт та любов у кожному квадратному метрі.

У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б фахівці виконують "останні штрихи". Тут уже завершили оздоблення сходових кліток, поклали всю плитку, облаштували електропроводку, встановили двері та вікна, "начиння" квартир, а також причепурили територію довкола - проклали асфальт та бруківку довкола багатоповерхівки. На сьогодні у "карамельному" будинку триває прибирання. Будівельники обіцяють, що вже за 10 днів досягнуть омріяної відмітки "фініш".

У будинку на Конякіна, 3В майже завершили роботи зі встановлення вікон. Будівельники поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки. Заплановані роботи планують продовжити вже навесні.

У четвертому будинку «Caramel Residence», що на Конякіна, 3Г уже звели 8 поверхів у першій секції та розпочали цегляну кладку 9-го поверху. У другій та третій секціях підходить до завершення будівництво 7-го поверху. Окрім того, фахівці приступили до встановлення вікон на перших трьох поверхах "карамельки".

Попри чимале навантаження, будівельники не зменшують обертів і на інших об'єктах. Зокрема, у будинку, що на Конякіна, 3Д фахівці завершили монтаж фундаментних блоків та проводять влаштування монолітного поясу, аби в подальшому уникнути будь-яких деформацій від навантаження. У багатоповерхівці на Конякіна, 3Ж наполовину закінчили облаштування фундаментних блоків.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Ще більше яскравого житла для лучан у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

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Теги: ЛДБК, Caramel Residence, будівництво, новобудови
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