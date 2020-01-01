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Судовий розпорядник на Волині за хабар «відмазував» водіїв, які кермували п'яними

Судовий розпорядник на Волині за хабар «відмазував» водіїв, які кермували п'яними
Судового розпорядника одного з районних судів на Волині підозрюють у шахрайстві й підбуренні до надання неправомірної вигоди судді.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Із вересня 2018 по березень 2019 року посадовець двічі брався вирішувати громадянам питання про не притягнення їх до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Із кожного з них судовий розпорядник брав по 25 тисяч гривень нібито для передачі судді, на розгляд якого потрапляли справи про вчинення цими громадянами адміністративного правопорушення.

Гроші судовий розпорядник привласнював та розпоряджався ними на власний розсуд.

Нині йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 190, ч.4 ст. 27, ч.2. ст. 15, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Зауважують, що згідно із санкцією ч.3 ст. 369 КК України пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею дій з використанням наданої їй влади чи службового становища караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Теги: судовий розпорядник, хабар, районний суд
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