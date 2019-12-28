У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік
Сьогодні, 17:19
У Луцьку злодій пограбував жінку посеред вулиці.
Інцидент трапився в обідню пору 27 січня. Невідомий чоловік по вулиці Лесі Українки вирвав із рук 31-річної місцевої жительки Xiaomi Redmi та Samsung Galaxy та втік. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 7 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до вчинення грабежу 31-річного лучанина. Викрадені телефони вилучили та повернуть власниці.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився в обідню пору 27 січня. Невідомий чоловік по вулиці Лесі Українки вирвав із рук 31-річної місцевої жительки Xiaomi Redmi та Samsung Galaxy та втік. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 7 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до вчинення грабежу 31-річного лучанина. Викрадені телефони вилучили та повернуть власниці.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У «FigliMigli» щосереди діють знижки на розваги*
Сьогодні, 17:22
У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік
Сьогодні, 17:19
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 17:09
Медіа