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У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік

У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік
У Луцьку злодій пограбував жінку посеред вулиці.

Інцидент трапився в обідню пору 27 січня. Невідомий чоловік по вулиці Лесі Українки вирвав із рук 31-річної місцевої жительки Xiaomi Redmi та Samsung Galaxy та втік. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 7 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили причетність до вчинення грабежу 31-річного лучанина. Викрадені телефони вилучили та повернуть власниці.

За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання позбавленням волі на строк до чотирьох років.



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Теги: грабіж, лучанка, телефони
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