вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО

У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
27-го січня близько 18:00 у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.

На перехресті вулиць Василя Стуса та Пирогова зіткнулися автомобіль Skoda та маршрутне таксі, - пише "Буг".

Як розповіли очевидці, водій легковика не надав перевагу в русі маршрутці, яка їхала головною дорогою.

Skoda зазнала незначних механічних пошкоджень. Зазначають, що потерпілих в ДТП немає.

На місці працювала поліція.

У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, аварія, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
У «FigliMigli» щосереди діють знижки на розваги*
Сьогодні, 17:22
У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік
Сьогодні, 17:19
Судовий розпорядник на Волині за хабар «відмазував» водіїв, які кермували п'яними
Сьогодні, 17:15
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 17:09
Схожі новини
Аварія, у якій перекинулася маршрутка з пасажирами в Нововолинську: один з водіїв був п'яним Аварія, у якій перекинулася маршрутка з пасажирами в Нововолинську: один з водіїв був п'яним
24 грудень, 2019, 12:55
У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО У Нововолинську зіткнулася автівка та маршрутка з пасажирами: є постраждалі. ФОТО
23 грудень, 2019, 18:33
Водій, який в'їхав в олійно-жировий комбінат у Нововолинську, був п'яний Водій, який в'їхав в олійно-жировий комбінат у Нововолинську, був п'яний
17 січень, 11:35
Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО
16 січень, 23:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
У «FigliMigli» щосереди діють знижки на розваги*
Сьогодні, 17:22
 0
У центрі Луцька грабіжник вирвав із рук жінки два телефони і втік
Сьогодні, 17:19
 0
Судовий розпорядник на Волині за хабар «відмазував» водіїв, які кермували п'яними
Сьогодні, 17:15
 0
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8