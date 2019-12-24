У Нововолинську автівка влетіла у маршрутку. ФОТО
Сьогодні, 17:30
27-го січня близько 18:00 у Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.
На перехресті вулиць Василя Стуса та Пирогова зіткнулися автомобіль Skoda та маршрутне таксі, - пише "Буг".
Як розповіли очевидці, водій легковика не надав перевагу в русі маршрутці, яка їхала головною дорогою.
Skoda зазнала незначних механічних пошкоджень. Зазначають, що потерпілих в ДТП немає.
На місці працювала поліція.
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На перехресті вулиць Василя Стуса та Пирогова зіткнулися автомобіль Skoda та маршрутне таксі, - пише "Буг".
Як розповіли очевидці, водій легковика не надав перевагу в русі маршрутці, яка їхала головною дорогою.
Skoda зазнала незначних механічних пошкоджень. Зазначають, що потерпілих в ДТП немає.
На місці працювала поліція.
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