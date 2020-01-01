З наступного тижня Україна припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через коронавірус





Про це під час пресбрифінгу на тему “Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV” повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент



“Єдине пряме сполучення з Китаєм — перевізник (SkyUp, — ред.) оголосив, що він припиняє це сполучення, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого у нас не буде прямого сполучення”, — сказав Андрій Скіпальський.



Нагадаємо, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 3 лютого перевізник SkyUp припиняє єдине пряме авіасполучення України з Китаєм.Про це під час пресбрифінгу на тему “Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV” повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України, передає кореспондент УНН “Єдине пряме сполучення з Китаєм — перевізник (SkyUp, — ред.) оголосив, що він припиняє це сполучення, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого у нас не буде прямого сполучення”, — сказав Андрій Скіпальський.Нагадаємо, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію