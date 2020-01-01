З наступного тижня Україна припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через коронавірус
Сьогодні, 17:55
З 3 лютого перевізник SkyUp припиняє єдине пряме авіасполучення України з Китаєм.
Про це під час пресбрифінгу на тему “Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV” повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент УНН.
“Єдине пряме сполучення з Китаєм — перевізник (SkyUp, — ред.) оголосив, що він припиняє це сполучення, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого у нас не буде прямого сполучення”, — сказав Андрій Скіпальський.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус.
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Про це під час пресбрифінгу на тему “Про ситуацію щодо коронавірусної інфекції 2019-nCoV” повідомив генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський, передає кореспондент УНН.
“Єдине пряме сполучення з Китаєм — перевізник (SkyUp, — ред.) оголосив, що він припиняє це сполучення, поки ситуація не зміниться. З 3 лютого у нас не буде прямого сполучення”, — сказав Андрій Скіпальський.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту “Бориспіль” окрім епідеміологів санітарно-карантинних підрозділів Міністерства охорони здоров’я працюють бригади екстреної допомоги МОЗ для перевірки туристів з Китаю через коронавірус.
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