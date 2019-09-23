В озері Світязь піднявся рівень води





Про це повідомляє



Відомо, через зниження рівнів води в озерах Шацького національного природного парку, і, зокрема озера Світязь, на сьогодні, склалася складна гідрологічна ситуація.



Шацький національний природний парк спільно з державними органами влади та установами, науковцями, громадськими організаціями працює над визначенням причин обміління та бере участь у заходах щодо вирішення цього питання.



Насамперед, створили робочу групу з питань обстеження та виявлення причин обміління озера Світязь у складі працівників Шацького НПП, яка підготувала фото-матеріали та акт обстеження озера.



Також Шацький національний природний парк спільно з Інститутом водних проблем та меліорації НААН України працює над розробкою заходів щодо покращення гідрологічної ситуації Шацького поозер'я. Разом з Фізико-механічним інститутом імені Карпенка провели ряд заходів на дослідження замулення карстових лійок.



За результатами досліджень зробили висновки, що обсяги поступлення води в озеро, в основному, визначаються джерелами, розташованими в цій області, і що на продуктивність водопостачання цих джерел інтенсивніше впливає зниження рівня грунтових і поверхневих вод, а не зміна напірності глибоко розміщених джерел підземних вод.



Крім того, працівники Шацького національного природного парку беруть участь в засіданнях робочих груп щодо питання обміління шацьких озер, створених рішенням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування і розпорядженням голови Волинської ОДА. Нами були надані пропозиції, які стосуються конкретних заходів з ренатуралізації водно-болотних угідь Шацького НПП та методів відновлення гідрологічного режиму озер.



Працівники парку проводять постійний гідрологічний моніторинг із заміру рівнів грунтових і напірних вод на свердловинах та динаміки рівнів поверхневих вод на озерах Шацького національного природного парку. Зауважують, що подібний моніторинг ведеться щомісячно з 1985 року.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 28 січня рівень води в озері Світязь піднявся на 6 сантиметрів і становить 162,97 м н.р.м.Про це повідомляє пресслужба Шацького національного природного парку. Відомо, через зниження рівнів води в озерах Шацького національного природного парку, і, зокрема озера Світязь, на сьогодні, склалася складна гідрологічна ситуація.Шацький національний природний парк спільно з державними органами влади та установами, науковцями, громадськими організаціями працює над визначенням причин обміління та бере участь у заходах щодо вирішення цього питання.Насамперед, створили робочу групу з питань обстеження та виявлення причин обміління озера Світязь у складі працівників Шацького НПП, яка підготувала фото-матеріали та акт обстеження озера.Також Шацький національний природний парк спільно з Інститутом водних проблем та меліорації НААН України працює над розробкою заходів щодо покращення гідрологічної ситуації Шацького поозер'я. Разом з Фізико-механічним інститутом імені Карпенка провели ряд заходів на дослідження замулення карстових лійок.За результатами досліджень зробили висновки, що обсяги поступлення води в озеро, в основному, визначаються джерелами, розташованими в цій області, і що на продуктивність водопостачання цих джерел інтенсивніше впливає зниження рівня грунтових і поверхневих вод, а не зміна напірності глибоко розміщених джерел підземних вод.Крім того, працівники Шацького національного природного парку беруть участь в засіданнях робочих груп щодо питання обміління шацьких озер, створених рішенням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування і розпорядженням голови Волинської ОДА. Нами були надані пропозиції, які стосуються конкретних заходів з ренатуралізації водно-болотних угідь Шацького НПП та методів відновлення гідрологічного режиму озер.Працівники парку проводять постійний гідрологічний моніторинг із заміру рівнів грунтових і напірних вод на свердловинах та динаміки рівнів поверхневих вод на озерах Шацького національного природного парку. Зауважують, що подібний моніторинг ведеться щомісячно з 1985 року.

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