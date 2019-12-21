На Волині затримали дві вантажівки з «липовими» документами





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Працівники Поліської митниці спільно з підрозділом Інтерполу у Волинській області затримали два вантажні транспортні засоби марки MAN, загальною митною вартістю 673 050 гривень, які намагалися реекспортувати.



Дані автомобілі Рівненське підприємство намагалось оформити за підробленим документам, що містять неправдиві відомості щодо дати першої реєстрації та перебування їх на обліку в Німеччині.



За цим фактом у відношенні керівника підприємства запровадили протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України.



Транспортні засоби вилучили до відповідного рішення суду.





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