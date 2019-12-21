Скільки українці заплатять за газ у січні
Сьогодні, 20:24
Споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у 2019 році.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає УНН.
“Споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році (7482,6 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресслужбі відомства, зниження ціни на газ стало можливим завдяки здешевленню вартості газу на ринку в Європі, що є наслідком підписання тристороннього договору про транспортування газу.
“У зв’язку з цим, Урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування) та внесено зміни до положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу”, — йдеться у повідомленні.
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Відповідно до них, вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі (ТТF), йдеться у повідомленні.
У пресслужбі наголосили, що це буде прозора формула за якою ціна буде розраховуватись щомісячно та відображати поточну ситуацію ринку.
"Вартість газу залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період з 1 до 22 числа місяця. Потім до цієї середньомісячної ціни додається різниця (спред) між ціною на хабі TTF і ціною на кордоні України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними відомства, нова, знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично, населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну. Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від НАК “Нафтогазу України” “Газовий запас” можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача.
Механізм щомісячного ціноутворення на газ в рамках ПСО діятиме до 1 травня 2020 року — від цієї дати. НАК “Нафтогаз України” більше не відвантажуватиме газ регіональним постачальникам безкоштовно. Ринок поставок газу побутовим споживачам стане конкурентним, йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає УНН.
“Споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у минулому році (7482,6 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресслужбі відомства, зниження ціни на газ стало можливим завдяки здешевленню вартості газу на ринку в Європі, що є наслідком підписання тристороннього договору про транспортування газу.
“У зв’язку з цим, Урядом було прийняте рішення відмовитися від гарантованої ціни на газ (6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування) та внесено зміни до положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу - Оржель
Відповідно до них, вартість газу визначатиметься щомісячно та залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу на нідерландському газовому хабі (ТТF), йдеться у повідомленні.
У пресслужбі наголосили, що це буде прозора формула за якою ціна буде розраховуватись щомісячно та відображати поточну ситуацію ринку.
"Вартість газу залежатиме від щоденної середньоарифметичної ціни природного газу газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період з 1 до 22 числа місяця. Потім до цієї середньомісячної ціни додається різниця (спред) між ціною на хабі TTF і ціною на кордоні України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними відомства, нова, знижена ціна газу застосовуватиметься автоматично, населенню не потрібно нікуди звертатися і оформлювати будь-які документи, незалежно від того, яку ціну вони раніше обрали на січень 2020 року: гарантовану (квартальну) чи щомісячну. Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від НАК “Нафтогазу України” “Газовий запас” можуть розраховуватись за поточне споживання газу за зниженою ціною, а залишок коштів повернеться на рахунок споживача.
Механізм щомісячного ціноутворення на газ в рамках ПСО діятиме до 1 травня 2020 року — від цієї дати. НАК “Нафтогаз України” більше не відвантажуватиме газ регіональним постачальникам безкоштовно. Ринок поставок газу побутовим споживачам стане конкурентним, йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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