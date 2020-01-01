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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 січня
У Волинській області у середу очікується хмарна погода, дощ з переходом в мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 0-5º тепла.

У Луцьку також буде хмарно. Дощ з переходом в мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 1-3º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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