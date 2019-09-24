Водіїв, які висадили Ярину Чорногуз з автобуса, звільнять
Сьогодні, 21:43
Водіїв автобуса, які відмовились на прохання госпітальєрки Ярини Чорногуз та волонтерки Анастасії Конфедерат вимкнути російський серіал, звільнять. Як відреагували дівчата – читайте далі.
Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат в ефірі 24 каналу сказали, що вони очікували про розголос, але не сподівались, що на такий масштабний.
"Ми раді, що таке важливе питання підіймається", – наголосила Конфедерат.
Ярина Чорногуз розповіла, що після скандалу їй дзвонив водій, який відмовив вимикати російський серіал, та попросив вибачення.
Зранку цього дня мені телефонувала директорка фірми, просила вибачення і казала, що водіїв буде звільнено. На запитання, що вона може зробити, я відповіла, що мені компенсація і гроші взагалі не потрібні. Я попросила, щоб водій передзвонив мені. Мені цікаво було, чи сам водій зрозумів, що насправді відбулось. Він за кілька годин перетелефонував і попросив у мене пробачення,
– зазначила госпітальєрка.
"Мені було приємно, що, насамперед, це україномовна людина, але дивно, що так вийшло. Він пояснив, що був втомлений, другу добу в рейсі. Але також сказав, що цінує людей, які там (на фронті, – 24 канал), він розуміє, що Росія є агресором і окупантом. Також сказав, що такого більше не повториться. І я йому за це дуже вдячна", – розполіла Чорногуз.
Також додала, що їй прикро, коли нині з ветеранів, військових та тих, хто повертається з війни, хочуть зробити агресивними.
"Але це не так. Телефон з рук почав вибивати саме водій і накидатись до нас почали пасажири. Хоча ми йшли до них з діалогом", – пояснила вона.
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Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат в ефірі 24 каналу сказали, що вони очікували про розголос, але не сподівались, що на такий масштабний.
"Ми раді, що таке важливе питання підіймається", – наголосила Конфедерат.
Ярина Чорногуз розповіла, що після скандалу їй дзвонив водій, який відмовив вимикати російський серіал, та попросив вибачення.
Зранку цього дня мені телефонувала директорка фірми, просила вибачення і казала, що водіїв буде звільнено. На запитання, що вона може зробити, я відповіла, що мені компенсація і гроші взагалі не потрібні. Я попросила, щоб водій передзвонив мені. Мені цікаво було, чи сам водій зрозумів, що насправді відбулось. Він за кілька годин перетелефонував і попросив у мене пробачення,
– зазначила госпітальєрка.
"Мені було приємно, що, насамперед, це україномовна людина, але дивно, що так вийшло. Він пояснив, що був втомлений, другу добу в рейсі. Але також сказав, що цінує людей, які там (на фронті, – 24 канал), він розуміє, що Росія є агресором і окупантом. Також сказав, що такого більше не повториться. І я йому за це дуже вдячна", – розполіла Чорногуз.
Також додала, що їй прикро, коли нині з ветеранів, військових та тих, хто повертається з війни, хочуть зробити агресивними.
"Але це не так. Телефон з рук почав вибивати саме водій і накидатись до нас почали пасажири. Хоча ми йшли до них з діалогом", – пояснила вона.
Читати також: Просила вимкнути російський серіал: з автобуса Луцьк-Київ висадили дівчину загиблого волинянина Миколи Сорочука. ФОТО, ВІДЕО
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