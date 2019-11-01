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У Нововолинську оштрафували депутата за купівлю нового авто

У Нововолинську оштрафували депутата за купівлю нового авто
Нововолинський міський суд Волинської області за участі прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури притягнув депутата Нововолинської міської ради до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Депутат, всупереч вимогам частини 2 статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомив про зміни в майновому стані, придбавши автомобіль, вартість якого перевищувала 50 прожиткових мінімумів, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Протокол стосовно депутата складено поліцейськими Управління стратегічних розслідувань у Волинській області.

Суд визнав обранця громади винним у порушенні додаткових заходів фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн. зі сплатою судового збору понад 420 грн.

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Теги: нововолинськ, депутат, волинь, суд
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