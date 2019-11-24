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Луцькі волейболісти здобули перемогу на чемпіонаті України

Луцькі волейболісти здобули перемогу на чемпіонаті України
Волейболісти Луцького НТУ здобули дві перемоги у ІІ турі Чемпіонату України.

Про це повідомляють на сайті університету.

В спортивному комплексі Луцького НТУ 25-26 січня 2020 року відбулися змагання чемпіонату України з волейболу сезону 2019-2020 рр. серед чоловічих команд другої ліги, ІІ туру.

Команда другої ліги «ЛНТУ» нашого навчального закладу здобула дві перемоги над командами «ДЮСШ-4 НИВА» м. Чернівці та «КІВС-ЛДУ БЖД» м. Львів.

Перемогу виборювали :

Піхоцький Максим

Марчук Владислав

Котюх Василь

Шобота Владислав

Будкевич Павло

Максимук Дмитро

Столярчук Ілля

Рижук Микола

Приймак В’ячеслав

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Теги: лнту, волейбол, перемога
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