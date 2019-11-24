Луцькі волейболісти здобули перемогу на чемпіонаті України





Про це



В спортивному комплексі Луцького НТУ 25-26 січня 2020 року відбулися змагання чемпіонату України з волейболу сезону 2019-2020 рр. серед чоловічих команд другої ліги, ІІ туру.



Команда другої ліги «ЛНТУ» нашого навчального закладу здобула дві перемоги над командами «ДЮСШ-4 НИВА» м. Чернівці та «КІВС-ЛДУ БЖД» м. Львів.



Перемогу виборювали :



Піхоцький Максим



Марчук Владислав



Котюх Василь



Шобота Владислав



Будкевич Павло



Максимук Дмитро



Столярчук Ілля



Рижук Микола



Приймак В’ячеслав

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