Луцькі волейболісти здобули перемогу на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:35
Волейболісти Луцького НТУ здобули дві перемоги у ІІ турі Чемпіонату України.
Про це повідомляють на сайті університету.
В спортивному комплексі Луцького НТУ 25-26 січня 2020 року відбулися змагання чемпіонату України з волейболу сезону 2019-2020 рр. серед чоловічих команд другої ліги, ІІ туру.
Команда другої ліги «ЛНТУ» нашого навчального закладу здобула дві перемоги над командами «ДЮСШ-4 НИВА» м. Чернівці та «КІВС-ЛДУ БЖД» м. Львів.
Перемогу виборювали :
Піхоцький Максим
Марчук Владислав
Котюх Василь
Шобота Владислав
Будкевич Павло
Максимук Дмитро
Столярчук Ілля
Рижук Микола
Приймак В’ячеслав
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Про це повідомляють на сайті університету.
В спортивному комплексі Луцького НТУ 25-26 січня 2020 року відбулися змагання чемпіонату України з волейболу сезону 2019-2020 рр. серед чоловічих команд другої ліги, ІІ туру.
Команда другої ліги «ЛНТУ» нашого навчального закладу здобула дві перемоги над командами «ДЮСШ-4 НИВА» м. Чернівці та «КІВС-ЛДУ БЖД» м. Львів.
Перемогу виборювали :
Піхоцький Максим
Марчук Владислав
Котюх Василь
Шобота Владислав
Будкевич Павло
Максимук Дмитро
Столярчук Ілля
Рижук Микола
Приймак В’ячеслав
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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