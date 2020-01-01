У Луцьку водій розбив авто та втік з місця аварії
Сьогодні, 22:00
Сьогодні, 28 січня, луцькі патрульні розшукали водія, який вчора скоїв ДТП на вулиці Дубнівській. Чоловік, будучи напідпитку, врізався в чужу огорожу, розбивши Audi і залишивши місце пригоди.
Про це пишуть на сторінці патрульний у фейсбуці.
На місці події патрульні провели необхідні розшукові заходи та сконтактували з власником автомобіля. Той повідомив, що лишив транспортний засіб майстру для фарбування, але чоловік вирішив покататись на чужій автівці, однак, невдало.
Поліцейські встановили особу винуватця аварії та доставили його на місце: той визнав провину. На нього патрульні оформили необхідні адмінматеріали.
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Про це пишуть на сторінці патрульний у фейсбуці.
На місці події патрульні провели необхідні розшукові заходи та сконтактували з власником автомобіля. Той повідомив, що лишив транспортний засіб майстру для фарбування, але чоловік вирішив покататись на чужій автівці, однак, невдало.
Поліцейські встановили особу винуватця аварії та доставили його на місце: той визнав провину. На нього патрульні оформили необхідні адмінматеріали.
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