У Луцьку водій розбив авто та втік з місця аварії





Про це



На місці події патрульні провели необхідні розшукові заходи та сконтактували з власником автомобіля. Той повідомив, що лишив транспортний засіб майстру для фарбування, але чоловік вирішив покататись на чужій автівці, однак, невдало.



Поліцейські встановили особу винуватця аварії та доставили його на місце: той визнав провину. На нього патрульні оформили необхідні адмінматеріали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 січня, луцькі патрульні розшукали водія, який вчора скоїв ДТП на вулиці Дубнівській. Чоловік, будучи напідпитку, врізався в чужу огорожу, розбивши Audi і залишивши місце пригоди.Про це пишуть на сторінці патрульний у фейсбуці.На місці події патрульні провели необхідні розшукові заходи та сконтактували з власником автомобіля. Той повідомив, що лишив транспортний засіб майстру для фарбування, але чоловік вирішив покататись на чужій автівці, однак, невдало.Поліцейські встановили особу винуватця аварії та доставили його на місце: той визнав провину. На нього патрульні оформили необхідні адмінматеріали.

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