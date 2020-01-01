Розтрощений рекламний щит та бетонна огорожа: у Луцьку — масштабні ДТП
Сьогодні, 23:23
На проспекті Соборності водійка Opel не впоралась з керуванням, наїхала на рекламний щит і зникла.
На службу 102 зателефонував громадянин та повідомив, що скло від щита впало на його автомобіль і передав орієнтування екіпажам, — пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.
Винуватицю виявили патрульні на вулиці Кравчука, на жінку склали два протоколи.
Також, на вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася ДТП. Через неуважність водія не врахував дорожніх обставин, не вибрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та скоїв наїзд на бетонну огорожу. На нього патрульні склали 2 протоколи та винесли постанову.
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На службу 102 зателефонував громадянин та повідомив, що скло від щита впало на його автомобіль і передав орієнтування екіпажам, — пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.
Винуватицю виявили патрульні на вулиці Кравчука, на жінку склали два протоколи.
Також, на вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася ДТП. Через неуважність водія не врахував дорожніх обставин, не вибрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням та скоїв наїзд на бетонну огорожу. На нього патрульні склали 2 протоколи та винесли постанову.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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