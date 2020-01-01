Волинянка, яка рятувала євреїв, номінована на «Праведника народів світу»





Нині звання "Праведників народів Cвіту" мають 22 тисячі людей з різних країн світу. У місті Володимирі-Волинському і районі їх 80, каже краєзнавець Володимир Музиченко, -



Особа, яка визнана Праведником, отримує іменну медаль та почесний сертифікат. Імена Праведників карбують на стіні Пошани в Єрусалимі.



На околиці села П’ятидні місцевий краєзнавець Володимир Музиченко показав братські могили, у яких каже 1942 року нацисти розстріляли близько 18 тисяч євреїв.



Вижили тоді випадково одиниці. Відомий, зокрема, один факт, що вижила одна жінка, нині вона живе в Ізраїлі, вона вилізла з-під трупів, поранена. В одній машині вчинили колотнечу і вискочили з машин люди розбіглися, але це були виняткові випадки.



Про родину бойків із села Маркостав, яка в роки Другої війни прихистила єврейську дівчинку, краєзнавець, каже, дізнався випадково.



В 1917 році він презентував кижку присвячену історії єврейської громади міста Володимира у Гарвардському університеті в США. Після презентації до нього підійшшов чоловік і сказав, що його мама родом із Людмира (єврейська назва Володимира-Волинського), яку врятувала українська родина.



Повернувшись в Україну Володимир Музиченко розшукав цю родину.



Онука жінки, яка врятувала дівчинку Любов Іваницька розповіла, що з розповідей бабусі знає, що дівчинку їхня родина переховувала два роки.



"Ховали на печі, закладали подушками, і хтось в цей час мусив сидіти біля неї, аби пильнувати, щоб не було ніякої підозри. В селі ніхто не знав про це. Тільки сільський староста і бабусина сестра" – розповіла жінка, пригадуючи розповіді своєї бабусі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка врятувала єврейську дівчинку, номінована на звання "Праведника народів світу" посмертно.Нині звання "Праведників народів Cвіту" мають 22 тисячі людей з різних країн світу. У місті Володимирі-Волинському і районі їх 80, каже краєзнавець Володимир Музиченко, - йдеться у сюжеті Суспільне Волинь.Особа, яка визнана Праведником, отримує іменну медаль та почесний сертифікат. Імена Праведників карбують на стіні Пошани в Єрусалимі.На околиці села П’ятидні місцевий краєзнавець Володимир Музиченко показав братські могили, у яких каже 1942 року нацисти розстріляли близько 18 тисяч євреїв.Вижили тоді випадково одиниці. Відомий, зокрема, один факт, що вижила одна жінка, нині вона живе в Ізраїлі, вона вилізла з-під трупів, поранена. В одній машині вчинили колотнечу і вискочили з машин люди розбіглися, але це були виняткові випадки.Про родину бойків із села Маркостав, яка в роки Другої війни прихистила єврейську дівчинку, краєзнавець, каже, дізнався випадково.В 1917 році він презентував кижку присвячену історії єврейської громади міста Володимира у Гарвардському університеті в США. Після презентації до нього підійшшов чоловік і сказав, що його мама родом із Людмира (єврейська назва Володимира-Волинського), яку врятувала українська родина.Повернувшись в Україну Володимир Музиченко розшукав цю родину.Онука жінки, яка врятувала дівчинку Любов Іваницька розповіла, що з розповідей бабусі знає, що дівчинку їхня родина переховувала два роки."Ховали на печі, закладали подушками, і хтось в цей час мусив сидіти біля неї, аби пильнувати, щоб не було ніякої підозри. В селі ніхто не знав про це. Тільки сільський староста і бабусина сестра" – розповіла жінка, пригадуючи розповіді своєї бабусі.

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