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Волинянка, яка рятувала євреїв, номінована на «Праведника народів світу»

Волинянка, яка рятувала євреїв, номінована на «Праведника народів світу»
Волинянка, яка врятувала єврейську дівчинку, номінована на звання "Праведника народів світу" посмертно.

Нині звання "Праведників народів Cвіту" мають 22 тисячі людей з різних країн світу. У місті Володимирі-Волинському і районі їх 80, каже краєзнавець Володимир Музиченко, - йдеться у сюжеті Суспільне Волинь.

Особа, яка визнана Праведником, отримує іменну медаль та почесний сертифікат. Імена Праведників карбують на стіні Пошани в Єрусалимі.

На околиці села П’ятидні місцевий краєзнавець Володимир Музиченко показав братські могили, у яких каже 1942 року нацисти розстріляли близько 18 тисяч євреїв.

Вижили тоді випадково одиниці. Відомий, зокрема, один факт, що вижила одна жінка, нині вона живе в Ізраїлі, вона вилізла з-під трупів, поранена. В одній машині вчинили колотнечу і вискочили з машин люди розбіглися, але це були виняткові випадки.

Про родину бойків із села Маркостав, яка в роки Другої війни прихистила єврейську дівчинку, краєзнавець, каже, дізнався випадково.

В 1917 році він презентував кижку присвячену історії єврейської громади міста Володимира у Гарвардському університеті в США. Після презентації до нього підійшшов чоловік і сказав, що його мама родом із Людмира (єврейська назва Володимира-Волинського), яку врятувала українська родина.

Повернувшись в Україну Володимир Музиченко розшукав цю родину.

Онука жінки, яка врятувала дівчинку Любов Іваницька розповіла, що з розповідей бабусі знає, що дівчинку їхня родина переховувала два роки.

"Ховали на печі, закладали подушками, і хтось в цей час мусив сидіти біля неї, аби пильнувати, щоб не було ніякої підозри. В селі ніхто не знав про це. Тільки сільський староста і бабусина сестра" – розповіла жінка, пригадуючи розповіді своєї бабусі.


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Теги: волинянка, номінація, євреї, праведник народів світу
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