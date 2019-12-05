В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918»





Про це



29 січня – особлива дата для українського народу. Саме у цей день 1918-го року біля станції Крути відбувся героїчний бій, що став одним із символів боротьби українського народу за свою свободу та незалежність.



До Дня пам'яті героїв Крут в читальному залі Центральної районної бібліотеки відбулася презентація нової книги Костянтина Тур-Коновалова «Крути 1918».



Це драматична історія про героїзм українських юнаків, заснована на реальних подіях. Вони хотіли кохати та жити, але взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини…



У бібліотеці сподіваються, що це видання знайде своїх вдячних читачів.

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