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В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918»

В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918»
В Шацькій бібліотеці презентували книгу про героїв Крут.

Про це пише Район.Шацьк

29 січня – особлива дата для українського народу. Саме у цей день 1918-го року біля станції Крути відбувся героїчний бій, що став одним із символів боротьби українського народу за свою свободу та незалежність.

До Дня пам'яті героїв Крут в читальному залі Центральної районної бібліотеки відбулася презентація нової книги Костянтина Тур-Коновалова «Крути 1918».

Це драматична історія про героїзм українських юнаків, заснована на реальних подіях. Вони хотіли кохати та жити, але взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини…

У бібліотеці сподіваються, що це видання знайде своїх вдячних читачів.

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Теги: крути, книга, презентація
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