В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918»
Сьогодні, 06:06
В Шацькій бібліотеці презентували книгу про героїв Крут.
Про це пише Район.Шацьк
29 січня – особлива дата для українського народу. Саме у цей день 1918-го року біля станції Крути відбувся героїчний бій, що став одним із символів боротьби українського народу за свою свободу та незалежність.
До Дня пам'яті героїв Крут в читальному залі Центральної районної бібліотеки відбулася презентація нової книги Костянтина Тур-Коновалова «Крути 1918».
Це драматична історія про героїзм українських юнаків, заснована на реальних подіях. Вони хотіли кохати та жити, але взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини…
У бібліотеці сподіваються, що це видання знайде своїх вдячних читачів.
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Про це пише Район.Шацьк
29 січня – особлива дата для українського народу. Саме у цей день 1918-го року біля станції Крути відбувся героїчний бій, що став одним із символів боротьби українського народу за свою свободу та незалежність.
До Дня пам'яті героїв Крут в читальному залі Центральної районної бібліотеки відбулася презентація нової книги Костянтина Тур-Коновалова «Крути 1918».
Це драматична історія про героїзм українських юнаків, заснована на реальних подіях. Вони хотіли кохати та жити, але взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини…
У бібліотеці сподіваються, що це видання знайде своїх вдячних читачів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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