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Чим харчуються пацієнти у луцькій лікарні. ВІДЕО

Чим харчуються пацієнти у луцькій лікарні. ВІДЕО
Лучани розповіли, як годують у луцьких медзакладах. Думки містян розділилися. Тож, аби на власні очі побачити, чим і як годують пацієнтів, вирушили у Луцьку міську клінічну лікарню.

Про це пише ІА Конкурент.

Тут на триразове харчування одного пацієнта держава виділяє 10 гривень, 25 копійок. Ще 4 гривні – спонсорська допомога. Чи можна за такі гроші нагодувати людину, яка до того ж хвора і знесилена, питання риторичне.

Для пільгових категорій: ветеранів АТО та Другої світової війни виділяють 55 гривень. Незважаючи на крихітний бюджет, меню намагаються складати різноманітне.

Луцьким лікарням, як і іншим в Україні, до стандартів Міністерства охорони здоров’я ще далеко. Адже на 14 гривень, вони можуть собі дозволити лише хліб, крупи та овочі.



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Теги: лікарня, харчування, луцьк
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