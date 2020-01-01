Чим харчуються пацієнти у луцькій лікарні. ВІДЕО





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Тут на триразове харчування одного пацієнта держава виділяє 10 гривень, 25 копійок. Ще 4 гривні – спонсорська допомога. Чи можна за такі гроші нагодувати людину, яка до того ж хвора і знесилена, питання риторичне.



Для пільгових категорій: ветеранів АТО та Другої світової війни виділяють 55 гривень. Незважаючи на крихітний бюджет, меню намагаються складати різноманітне.



Луцьким лікарням, як і іншим в Україні, до стандартів Міністерства охорони здоров’я ще далеко. Адже на 14 гривень, вони можуть собі дозволити лише хліб, крупи та овочі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани розповіли, як годують у луцьких медзакладах. Думки містян розділилися. Тож, аби на власні очі побачити, чим і як годують пацієнтів, вирушили у Луцьку міську клінічну лікарню.Про це пише ІА Конкурент.Тут на триразове харчування одного пацієнта держава виділяє 10 гривень, 25 копійок. Ще 4 гривні – спонсорська допомога. Чи можна за такі гроші нагодувати людину, яка до того ж хвора і знесилена, питання риторичне.Для пільгових категорій: ветеранів АТО та Другої світової війни виділяють 55 гривень. Незважаючи на крихітний бюджет, меню намагаються складати різноманітне.Луцьким лікарням, як і іншим в Україні, до стандартів Міністерства охорони здоров’я ще далеко. Адже на 14 гривень, вони можуть собі дозволити лише хліб, крупи та овочі.

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