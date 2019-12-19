Україні виділять 26 млн євро на підтримку сільського господарства
Сьогодні, 02:08
Програми ЄС будуть спрямовані для малих фермерських господарств в Україні.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Український уряд і Єврокомісія підписали Угоду на суму 26 млн євро, які будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і фермерства в Україні.
Відзначається, що відповідний документ у Брюсселі в рамках засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варга.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що метою підписання даної угоди є залучення допомоги ЄС для сприяння розвитку "більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектора, орієнтованого на зростання і сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств та малих і середніх підприємств".
Гроші ЄС будуть спрямовані на підтримку земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав, реформи установ і системи землекористування. Крім того, ці кошти будуть сприяти проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.
Також ці кошти будуть спрямовані на "зміцнення цільового ланцюжка вартості в сільському господарстві і забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом введення грантових програм".
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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Український уряд і Єврокомісія підписали Угоду на суму 26 млн євро, які будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і фермерства в Україні.
Відзначається, що відповідний документ у Брюсселі в рамках засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варга.
У пояснювальній записці до документа зазначено, що метою підписання даної угоди є залучення допомоги ЄС для сприяння розвитку "більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектора, орієнтованого на зростання і сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств та малих і середніх підприємств".
Гроші ЄС будуть спрямовані на підтримку земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав, реформи установ і системи землекористування. Крім того, ці кошти будуть сприяти проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.
Також ці кошти будуть спрямовані на "зміцнення цільового ланцюжка вартості в сільському господарстві і забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом введення грантових програм".
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