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Україні виділять 26 млн євро на підтримку сільського господарства

Україні виділять 26 млн євро на підтримку сільського господарства
Програми ЄС будуть спрямовані для малих фермерських господарств в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Український уряд і Єврокомісія підписали Угоду на суму 26 млн євро, які будуть спрямовані на підтримку розвитку сільського господарства і фермерства в Україні.

Відзначається, що відповідний документ у Брюсселі в рамках засідання Ради Асоціації Україна-ЄС підписали віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та єврокомісар з питань політики сусідства та розширення Олівер Варга.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що метою підписання даної угоди є залучення допомоги ЄС для сприяння розвитку "більш інклюзивного та конкурентоспроможного аграрного сектора, орієнтованого на зростання і сталий розвиток малих і середніх фермерських господарств та малих і середніх підприємств".

Гроші ЄС будуть спрямовані на підтримку земельної реформи шляхом об'єднання державного земельного кадастру та державного реєстру майнових прав, реформи установ і системи землекористування. Крім того, ці кошти будуть сприяти проведенню інституційних та галузевих реформ у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.

Також ці кошти будуть спрямовані на "зміцнення цільового ланцюжка вартості в сільському господарстві і забезпечення доступу малих фермерських господарств до фінансування шляхом введення грантових програм".

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Теги: господарство, село, фінансування
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