В Україні різко підняли ціни на груші
Сьогодні, 04:16
В Україні значно подорожчали груші. Збільшення ціни відбулося на 20%. Пов'язано це зі скороченням запасів.
Про це повідомляє Соцпортал.
"На поточному тижні українські садівники отримали можливість трохи підвищити відпускні ціни на груші, завдяки досить активному попиту як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж", - відзначають аналітики.
На даний момент груші продаються за ціною 25-45 грн / кг (1,03-1,85 $ / кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Експерти відзначили, якщо зростання ціни продовжиться, то в продажу побільшає імпортної продукції.
"Основною причиною зростання цін на зазначену продукцію - стрімке скорочення запасів вітчизняної груші. Більшість українських садівників розпродають дані фрукти перед новорічними святами, так як не всі господарства мають сховища і достатній досвід для зберігання цих фруктів ", - розповідають експерти.
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Про це повідомляє Соцпортал.
"На поточному тижні українські садівники отримали можливість трохи підвищити відпускні ціни на груші, завдяки досить активному попиту як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж", - відзначають аналітики.
На даний момент груші продаються за ціною 25-45 грн / кг (1,03-1,85 $ / кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Експерти відзначили, якщо зростання ціни продовжиться, то в продажу побільшає імпортної продукції.
"Основною причиною зростання цін на зазначену продукцію - стрімке скорочення запасів вітчизняної груші. Більшість українських садівників розпродають дані фрукти перед новорічними святами, так як не всі господарства мають сховища і достатній досвід для зберігання цих фруктів ", - розповідають експерти.
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