В Україні різко підняли ціни на груші





Про це



"На поточному тижні українські садівники отримали можливість трохи підвищити відпускні ціни на груші, завдяки досить активному попиту як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж", - відзначають аналітики.



На даний момент груші продаються за ціною 25-45 грн / кг (1,03-1,85 $ / кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.



Експерти відзначили, якщо зростання ціни продовжиться, то в продажу побільшає імпортної продукції.



"Основною причиною зростання цін на зазначену продукцію - стрімке скорочення запасів вітчизняної груші. Більшість українських садівників розпродають дані фрукти перед новорічними святами, так як не всі господарства мають сховища і достатній досвід для зберігання цих фруктів ", - розповідають експерти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні значно подорожчали груші. Збільшення ціни відбулося на 20%. Пов'язано це зі скороченням запасів.Про це повідомляє Соцпортал."На поточному тижні українські садівники отримали можливість трохи підвищити відпускні ціни на груші, завдяки досить активному попиту як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж", - відзначають аналітики.На даний момент груші продаються за ціною 25-45 грн / кг (1,03-1,85 $ / кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.Експерти відзначили, якщо зростання ціни продовжиться, то в продажу побільшає імпортної продукції."Основною причиною зростання цін на зазначену продукцію - стрімке скорочення запасів вітчизняної груші. Більшість українських садівників розпродають дані фрукти перед новорічними святами, так як не всі господарства мають сховища і достатній досвід для зберігання цих фруктів ", - розповідають експерти.

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