вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні не підтвердились чотири випадки коронавірусу

В Україні не підтвердились чотири випадки коронавірусу
Упродовж тижня Україна отримає тест-системи для виявлення уханського коронавірусу.

Про це пише Соцпортал.

Наразі, розповів в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін, в Україні застосовується метод виключення: у випадку підозри на новий коронавірус лікарі намагаються виключити імовірність інших захворювань.

"На європейському ринку вже починають з’являтися тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Центром громадського здоров’я вже було замовлено прилади для визначення нового коронавірусу. Найближчим часом, у межах одного тижня ми можемо їх отримати, і в Україні будуть належні тест-системи", – зазначив очільник Центру громадського здоров’я.

За його ж словами, на цей день жодна з підозр на уханський коронавірус в Україні не підтвердилась.

«В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, але все чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі», – заявив Ігор Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, китай, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні не підтвердились чотири випадки коронавірусу
Сьогодні, 07:21
В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918»
Сьогодні, 06:06
Чим харчуються пацієнти у луцькій лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 05:13
В Україні різко підняли ціни на груші
Сьогодні, 04:16
Волинянка, яка рятувала євреїв, номінована на «Праведника народів світу»
Сьогодні, 03:19
Схожі новини
У Борисполі перевірятимуть пасажирів, які прилетіли з Китаю У Борисполі перевірятимуть пасажирів, які прилетіли з Китаю
25 січень, 22:33
В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус В Європі зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус
25 січень, 04:20
Аеропорт Бориспіль отримав лист від МОЗ щодо китайського вірусу Аеропорт Бориспіль отримав лист від МОЗ щодо китайського вірусу
23 січень, 04:18
Лучанка розповіла про перевірки у китайських аеропортах Лучанка розповіла про перевірки у китайських аеропортах
28 січень, 22:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні не підтвердились чотири випадки коронавірусу
Сьогодні, 07:21
 0
В Шацькій бібліотеці презентували книгу «Крути 1918»
Сьогодні, 06:06
 0
Чим харчуються пацієнти у луцькій лікарні. ВІДЕО
Сьогодні, 05:13
 0
В Україні різко підняли ціни на груші
Сьогодні, 04:16
 0
Волинянка, яка рятувала євреїв, номінована на «Праведника народів світу»
Сьогодні, 03:19
 0
Медіа
відео
1/8