В Україні не підтвердились чотири випадки коронавірусу





Про це



Наразі, розповів в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Ігор Кузін, в Україні застосовується метод виключення: у випадку підозри на новий коронавірус лікарі намагаються виключити імовірність інших захворювань.



"На європейському ринку вже починають з’являтися тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Центром громадського здоров’я вже було замовлено прилади для визначення нового коронавірусу. Найближчим часом, у межах одного тижня ми можемо їх отримати, і в Україні будуть належні тест-системи", – зазначив очільник Центру громадського здоров’я.



За його ж словами, на цей день жодна з підозр на уханський коронавірус в Україні не підтвердилась.



«В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, але все чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі», – заявив Ігор Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж тижня Україна отримає тест-системи для виявлення уханського коронавірусу.Про це пише Соцпортал.Наразі, розповів в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", в Україні застосовується метод виключення: у випадку підозри на новий коронавірус лікарі намагаються виключити імовірність інших захворювань."На європейському ринку вже починають з’являтися тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Центром громадського здоров’я вже було замовлено прилади для визначення нового коронавірусу. Найближчим часом, у межах одного тижня ми можемо їх отримати, і в Україні будуть належні тест-системи", – зазначив очільник Центру громадського здоров’я.За його ж словами, на цей день жодна з підозр на уханський коронавірус в Україні не підтвердилась.«В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, але все чотири випадки були виключені лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А чи В, які протікали в тяжкій формі», – заявив Ігор Кузін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію