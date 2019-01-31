У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*

Ресторація «Брама» пропонує знижку -30% на піцу тим, хто переглянув фільм в кінотеатрі «PremierCity», що на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».Про це повідомляє адміністрація закладу.Разом з квитком на фільм глядач отримує купон, який дає знижку -30% на весь асортимент піц в ресторації «Брама».Акційний купон діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. 1 купон = 1 (піца) із знижкою.