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У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*

У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*
Ресторація «Брама» пропонує знижку -30% на піцу тим, хто переглянув фільм в кінотеатрі «PremierCity», що на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Разом з квитком на фільм глядач отримує купон, який дає знижку -30% на весь асортимент піц в ресторації «Брама».

Акційний купон діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. 1 купон = 1 (піца) із знижкою.

У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*


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Теги: Ресторація «Брама», знижка
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