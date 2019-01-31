У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*
Сьогодні, 08:58
Ресторація «Брама» пропонує знижку -30% на піцу тим, хто переглянув фільм в кінотеатрі «PremierCity», що на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity».
Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
Разом з квитком на фільм глядач отримує купон, який дає знижку -30% на весь асортимент піц в ресторації «Брама».
Акційний купон діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. 1 купон = 1 (піца) із знижкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
Разом з квитком на фільм глядач отримує купон, який дає знижку -30% на весь асортимент піц в ресторації «Брама».
Акційний купон діє до 01.03.2020 року та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. 1 купон = 1 (піца) із знижкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*
Сьогодні, 08:58
В Україні не підтвердились чотири випадки коронавірусу
Сьогодні, 07:21
Медіа