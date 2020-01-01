вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро продовжують «стрибати»: курс валют у Луцьку на 29 січня

Долар і євро продовжують «стрибати»: курс валют у Луцьку на 29 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.438, а продаж – 24.784.

Євро при купівлі становить – 26.839, продажу – 27.339.

Курс російського рубля: купівля – 0,347, продаж – 0,399.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.858, продаж – 6.417.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків
Сьогодні, 09:43
29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
Сьогодні, 09:25
Долар і євро продовжують «стрибати»: курс валют у Луцьку на 29 січня
Сьогодні, 09:14
У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*
Сьогодні, 08:58
Забронювали цілий ресторан: виписали чоловіка, якому в Ковелі пересадили серце
Сьогодні, 08:11
Схожі новини
Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 28 січня Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку на 28 січня
28 січень, 08:47
Курс валют у Луцьку на 27 січня Курс валют у Луцьку на 27 січня
27 січень, 08:49
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 26 січня
26 січень, 09:10
Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня Долар і євро дешевшають: курс валют у Луцьку на 11 січня
11 січень, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волонтери просять підтримати дівчинку з Ковеля, у якої тато загинув під Волновахою
Сьогодні, 10:24
 0
У Луцьку патрульні зупинили водія, який був під дією наркотиків
Сьогодні, 10:03
 0
«Ранчо де Мамсурова»: дві вулиці пропонують виключити зі складу Луцька
Сьогодні, 09:58
 0
Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків
Сьогодні, 09:43
 0
29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8