Долар і євро продовжують «стрибати»: курс валют у Луцьку на 29 січня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.438, а продаж – 24.784.
Євро при купівлі становить – 26.839, продажу – 27.339.
Курс російського рубля: купівля – 0,347, продаж – 0,399.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.858, продаж – 6.417.
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Євро при купівлі становить – 26.839, продажу – 27.339.
Курс російського рубля: купівля – 0,347, продаж – 0,399.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.858, продаж – 6.417.
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