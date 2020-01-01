Долар і євро продовжують «стрибати»: курс валют у Луцьку на 29 січня





Євро при купівлі становить – 26.839, продажу – 27.339.



Курс російського рубля: купівля – 0,347, продаж – 0,399.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.858, продаж – 6.417.



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