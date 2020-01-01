вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг

29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
29 січня в народному календарі вшановується апостол Петро. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів. Також сьогодні вшановується День пам'яті героїв Крут. Під час бою, який тривав 5 годин, у полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога.

Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла, - пише 24 канал

Народні прикмети на 29 січня

– Пес качається по снігу – до потепління.

– Ніч похмура – рік також буде похмурий.

– Сильний мороз цього дня – чекайте влітку на спеку.

– Якщо напередодні ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайне а рік – щасливим.

– Сновидіння, які присняться в ніч з 28 на 29 січня – віщі.

закривати замок або двері – до крадіжки;
ліс – до зради;
ведмідь – до ворога;
новий будинок – до спокійного життя без турбот і клопоту;
одягатися – до дороги;
пити компот – до гостей;
стрибати – до приниження.

Що можна робити 29 січня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Допоможіть нужденним і дайте їм милостиню.

Що не можна робити 29 січня

1. Рубати дерево в цей день категорично забороняється.

2. Цього дня прання вважається великим гріхом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 29 січня, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ранчо де Мамсурова»: дві вулиці пропонують виключити зі складу Луцька
Сьогодні, 09:58
Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків
Сьогодні, 09:43
29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
Сьогодні, 09:25
Долар і євро продовжують «стрибати»: курс валют у Луцьку на 29 січня
Сьогодні, 09:14
У ресторації «Брама» – знижка -30% на піцу*
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Волонтери просять підтримати дівчинку з Ковеля, у якої тато загинув під Волновахою Волонтери просять підтримати дівчинку з Ковеля, у якої тато загинув під Волновахою
Сьогодні, 10:24
29 січня на Волині: гортаючи календар 29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні Свято 28 січня: що заборонено робити сьогодні
28 січень, 09:10
Волинян просять підтримати доньку Героя, який загинув у 2015 році на Донбасі Волинян просять підтримати доньку Героя, який загинув у 2015 році на Донбасі
27 січень, 12:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волонтери просять підтримати дівчинку з Ковеля, у якої тато загинув під Волновахою
Сьогодні, 10:24
 0
У Луцьку патрульні зупинили водія, який був під дією наркотиків
Сьогодні, 10:03
 0
«Ранчо де Мамсурова»: дві вулиці пропонують виключити зі складу Луцька
Сьогодні, 09:58
 0
Оштрафували волинянина, який обматюкав колишню дружину та внуків
Сьогодні, 09:43
 0
29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8