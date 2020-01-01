29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
Сьогодні, 09:25
29 січня в народному календарі вшановується апостол Петро. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів. Також сьогодні вшановується День пам'яті героїв Крут. Під час бою, який тривав 5 годин, у полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога.
Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла, - пише 24 канал
Народні прикмети на 29 січня
– Пес качається по снігу – до потепління.
– Ніч похмура – рік також буде похмурий.
– Сильний мороз цього дня – чекайте влітку на спеку.
– Якщо напередодні ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайне а рік – щасливим.
– Сновидіння, які присняться в ніч з 28 на 29 січня – віщі.
закривати замок або двері – до крадіжки;
ліс – до зради;
ведмідь – до ворога;
новий будинок – до спокійного життя без турбот і клопоту;
одягатися – до дороги;
пити компот – до гостей;
стрибати – до приниження.
Що можна робити 29 січня
1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
2. Допоможіть нужденним і дайте їм милостиню.
Що не можна робити 29 січня
1. Рубати дерево в цей день категорично забороняється.
2. Цього дня прання вважається великим гріхом.
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Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла, - пише 24 канал
Народні прикмети на 29 січня
– Пес качається по снігу – до потепління.
– Ніч похмура – рік також буде похмурий.
– Сильний мороз цього дня – чекайте влітку на спеку.
– Якщо напередодні ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайне а рік – щасливим.
– Сновидіння, які присняться в ніч з 28 на 29 січня – віщі.
закривати замок або двері – до крадіжки;
ліс – до зради;
ведмідь – до ворога;
новий будинок – до спокійного життя без турбот і клопоту;
одягатися – до дороги;
пити компот – до гостей;
стрибати – до приниження.
Що можна робити 29 січня
1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
2. Допоможіть нужденним і дайте їм милостиню.
Що не можна робити 29 січня
1. Рубати дерево в цей день категорично забороняється.
2. Цього дня прання вважається великим гріхом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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