29 січня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг

29 січня в народному календарі вшановується апостол Петро. Він був одним із найближчих до Ісуса апостолів. Також сьогодні вшановується День пам'яті героїв Крут. Під час бою, який тривав 5 годин, у полон було захоплено і розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога.Іменини сьогодні святкують: Максим, Неоніла, - пише 24 канал– Пес качається по снігу – до потепління.– Ніч похмура – рік також буде похмурий.– Сильний мороз цього дня – чекайте влітку на спеку.– Якщо напередодні ніч місячна і на небі видно зорі, то літо буде урожайне а рік – щасливим.– Сновидіння, які присняться в ніч з 28 на 29 січня – віщі.закривати замок або двері – до крадіжки;ліс – до зради;ведмідь – до ворога;новий будинок – до спокійного життя без турбот і клопоту;одягатися – до дороги;пити компот – до гостей;стрибати – до приниження.1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.2. Допоможіть нужденним і дайте їм милостиню.1. Рубати дерево в цей день категорично забороняється.2. Цього дня прання вважається великим гріхом.