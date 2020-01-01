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«Ранчо де Мамсурова»: дві вулиці пропонують виключити зі складу Луцька

«Ранчо де Мамсурова»: дві вулиці пропонують виключити зі складу Луцька
У Луцьку пропонують виключити зі складу міста вулиці Мамсурова і Ковпака.

Петицію з такою пропозицією учора, 28 січня, зареєстрував Максим Крисюк.

«Оскільки жителі вулиць платять податки в місцеву казну, а їх інтереси і потреби повністю ігноруються, просимо вилучити їх зі складу Луцька. Ми створимо село Ранчо де Мамсурова», – написав він.

Аби аргументувати свою претензію, автор петиції написав деякі факти. Зокрема, те, що після транспортної реформи людям із зазначених вулиць нічим добиратись на роботу. Чоловік також вказав на поганий стан дорожнього покриття, відсутність дитячих майданчиків тощо.

Станом на ранок 29 січня петицію підписали 9 людей, однак до кінця збору підписів залишилося ще 13 днів.

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Теги: петиція, Мамсурова
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