У Луцьку патрульні зупинили водія, який був під дією наркотиків

У ніч на 29 січня луцькі патрульні зупинили водія ВАЗу за порушення правил дорожнього руху. При перевірці у нього виявили пристрій, який може використовуватись для куріння наркотичних речовин, а також зброю, дозвіл на яку в чоловіка був.При спілкуванні в нього виявили ознаки наркосп’яніння, про що свідчили порушення мови, зіниці, що не реагували на світло, та поведінка, що не відповідала обстановці тощо. Пройти перевірку водій відмовився, тож на нього склали протокол і винесли постанову, - інформує патрульна поліція Волинської області.Пізніше, на вулиці Клима Савури, помітили Mercedes Vito, який стояв посеред проїзної частини дороги з порушенням ПДР. Транспортний засіб суттєво перешкоджав руху та зустрічному роз’їзду інших автомобілів.Тож патрульні відібрали пояснення інших водіїв, склали акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу і помістили його на спецмайданчик по вулиці Ківерцівській.