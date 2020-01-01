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Волонтери просять підтримати дівчинку з Ковеля, у якої тато загинув під Волновахою

Волонтери просять підтримати дівчинку з Ковеля, у якої тато загинув під Волновахою
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Незабаром 6 рочків виповниться Даринці Артемук - життєрадісній та веселій дівчинці. Вона – донька захисника України Олександра Артемука, який разом з іншими побратимами загинув у травні 2014 року під Волновахою.

Незважаючи на те, що Даринка ще маленька, хотілося б познайомити вас з її внутрішнім світом та першими захопленнями.

Дівчинка відвідує старшу групу дитячого садочку свого міста, де вона має багато друзів. А ще наша дівчинка проходить підготовчі курси до школи. Там її вчать писати, читати і рахувати. Це Даринці дається легко і найголовніше, що вона з великим задоволенням намагається усе пізнати та вивчати. Рахує до 100, додає та віднімає, читає по складах. Дівчинка вчить англійську в садочку, але просить маму і про додаткові заняття для діток. Адже цю мову їй дуже цікаво вивчати.

Відвідує Даринка також і бальні танці, які їй дуже до вподоби.

На додаткові гуртки, мама каже, часу практично не залишається. А ще в арсеналі захоплень Даринки є малювання. Тому з великим задоволенням малює дівчинка уже вдома.

Інформація для благодійників: Даринка Артемук – 6 років (30.01.2014). м. Ковель. Ріст: 134 см, розмір 140, взуття 33 розміру.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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