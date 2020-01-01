Волонтери просять підтримати дівчинку з Ковеля, у якої тато загинув під Волновахою
Сьогодні, 10:24
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Незабаром 6 рочків виповниться Даринці Артемук - життєрадісній та веселій дівчинці. Вона – донька захисника України Олександра Артемука, який разом з іншими побратимами загинув у травні 2014 року під Волновахою.
Незважаючи на те, що Даринка ще маленька, хотілося б познайомити вас з її внутрішнім світом та першими захопленнями.
Дівчинка відвідує старшу групу дитячого садочку свого міста, де вона має багато друзів. А ще наша дівчинка проходить підготовчі курси до школи. Там її вчать писати, читати і рахувати. Це Даринці дається легко і найголовніше, що вона з великим задоволенням намагається усе пізнати та вивчати. Рахує до 100, додає та віднімає, читає по складах. Дівчинка вчить англійську в садочку, але просить маму і про додаткові заняття для діток. Адже цю мову їй дуже цікаво вивчати.
Відвідує Даринка також і бальні танці, які їй дуже до вподоби.
На додаткові гуртки, мама каже, часу практично не залишається. А ще в арсеналі захоплень Даринки є малювання. Тому з великим задоволенням малює дівчинка уже вдома.
Інформація для благодійників: Даринка Артемук – 6 років (30.01.2014). м. Ковель. Ріст: 134 см, розмір 140, взуття 33 розміру.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Незабаром 6 рочків виповниться Даринці Артемук - життєрадісній та веселій дівчинці. Вона – донька захисника України Олександра Артемука, який разом з іншими побратимами загинув у травні 2014 року під Волновахою.
Незважаючи на те, що Даринка ще маленька, хотілося б познайомити вас з її внутрішнім світом та першими захопленнями.
Дівчинка відвідує старшу групу дитячого садочку свого міста, де вона має багато друзів. А ще наша дівчинка проходить підготовчі курси до школи. Там її вчать писати, читати і рахувати. Це Даринці дається легко і найголовніше, що вона з великим задоволенням намагається усе пізнати та вивчати. Рахує до 100, додає та віднімає, читає по складах. Дівчинка вчить англійську в садочку, але просить маму і про додаткові заняття для діток. Адже цю мову їй дуже цікаво вивчати.
Відвідує Даринка також і бальні танці, які їй дуже до вподоби.
На додаткові гуртки, мама каже, часу практично не залишається. А ще в арсеналі захоплень Даринки є малювання. Тому з великим задоволенням малює дівчинка уже вдома.
Інформація для благодійників: Даринка Артемук – 6 років (30.01.2014). м. Ковель. Ріст: 134 см, розмір 140, взуття 33 розміру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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