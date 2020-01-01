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У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відбувся довгоочікуваний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Олександра Божика – суперфіналіста шоу «Україна має талант» та рекордсмена «Книги Рекордів України».

Масштабне музичне дійство у супроводі потужного рок-оркестру та за участі дружини Олександра Божика Юлії відгриміло 28 січня у Волинському облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка.

Концерт розпочали із хвилини мовчання в пам'ять про волинянина Миколу Сорочука, який 22 січня загинув від кулі снайпера в зоні ООС.

У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ


Олександр Божик виконував усім відомі світові хіти, власну авторську музику та класичні твори, інтерпретовані на сучасний лад. Глядачі мали нагоду послухати пісні Adele, Coldplay, Іmagine Dragons, Баха та інших.

Більше того, скрипалю під силу поєднати те, що, здавалося б, із зовсім різних «світів». До прикладу, пальцями та смичком на струнах він вправно компонує музику рок-гурту AC\DC та класика Вівальді.

Одним із вражаючих трюків на сцені під час концерту у Луцьку стало виконання музики на трьох скрипках.

Охочих послухати справжню музичну легенду прийшло чимало, люди не приховували свого захоплення дійством і аплодували стоячи.

Пропонуємо читачам Інформаційного агентства ВолиньPost поглянули, як це було і через світлини надихнутися шаленим драйвом і талантом музиканта Олександра Божика.

У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ


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Теги: Олександр Божик, Луцьк, скрипка
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