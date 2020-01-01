У Луцьку відгримів концерт скрипаля-рекордсмена Олександра Божика. ФОТОРЕПОРТАЖ

Олександра Божика – суперфіналіста шоу «Україна має талант» та рекордсмена «Книги Рекордів України».



Масштабне музичне дійство у супроводі потужного рок-оркестру та за участі дружини Олександра Божика Юлії відгриміло 28 січня у Волинському облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка.



Концерт розпочали із хвилини мовчання в пам'ять про волинянина Миколу Сорочука, який 22 січня







Олександр Божик виконував усім відомі світові хіти, власну авторську музику та класичні твори, інтерпретовані на сучасний лад. Глядачі мали нагоду послухати пісні Adele, Coldplay, Іmagine Dragons, Баха та інших.



Більше того, скрипалю під силу поєднати те, що, здавалося б, із зовсім різних «світів». До прикладу, пальцями та смичком на струнах він вправно компонує музику рок-гурту AC\DC та класика Вівальді.



Одним із вражаючих трюків на сцені під час концерту у Луцьку стало виконання музики на трьох скрипках.



Охочих послухати справжню музичну легенду прийшло чимало, люди не приховували свого захоплення дійством і аплодували стоячи.



Пропонуємо читачам Інформаційного агентства ВолиньPost поглянули, як це було і через світлини надихнутися шаленим драйвом і талантом музиканта Олександра Божика.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся довгоочікуваний концерт легендарного скрипаля-віртуоза– суперфіналіста шоу «Україна має талант» та рекордсмена «Книги Рекордів України».Масштабне музичне дійство у супроводі потужного рок-оркестру та за участі дружини Олександра Божикавідгриміло 28 січня у Волинському облмуздрамтеатрі імені Тараса Шевченка.Концерт розпочали із хвилини мовчання в пам'ять про волинянина, який 22 січня загинув від кулі снайпера в зоні ООС.Олександр Божик виконував усім відомі світові хіти, власну авторську музику та класичні твори, інтерпретовані на сучасний лад. Глядачі мали нагоду послухати пісні Adele, Coldplay, Іmagine Dragons, Баха та інших.Більше того, скрипалю під силу поєднати те, що, здавалося б, із зовсім різних «світів». До прикладу, пальцями та смичком на струнах він вправно компонує музику рок-гурту AC\DC та класика Вівальді.Одним із вражаючих трюків на сцені під час концерту у Луцьку стало виконання музики на трьох скрипках.Охочих послухати справжню музичну легенду прийшло чимало, люди не приховували свого захоплення дійством і аплодували стоячи.Пропонуємо читачампоглянули, як це було і через світлини надихнутися шаленим драйвом і талантом музиканта Олександра Божика.

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