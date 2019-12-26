У Луцьку «підготували ґрунт» для знесення Старого ринку
Сьогодні, 10:55
КП «Луцькі ринки» припинили право на постійне користування земельною ділянкою на вулиці Глушець, 1. Йдеться про ліву частину Центрального ринку.
Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що після 1 лютого Луцька міська рада вживатиме заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території Старого ринку з порушенням законодавства.
У січні оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку. Стосується це й землі під ринком.
Депутат Олександр Козлюк повідомив, що є лист-згода щодо припинення права користування землею на Глушець від комунального підприємства «Луцькі ринки».
«Міська рада оголосила конкурс на кращу концепцію щодо розвитку Старого міста. Відповідно до концепції розглянуть можливість звільнення території ринку від металевих конструкцій. Ми підтримуємо рішення міської ради і дали на це згоду», - зауважив заступник директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага.
Утім, на яких підставах поки співпрацюватимуть з підприємцями та до якого числа вони зможуть торгувати на ринку керівництво мерії відповісти не змогло. Обраниця громади Алла Надточій зауважила, що у проекті рішення йдеться про звільнення території до 3 лютого.
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Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що після 1 лютого Луцька міська рада вживатиме заходи щодо примусового демонтажу тимчасових споруд та МАФів, які розміщені на території Старого ринку з порушенням законодавства.
У січні оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу концепцію розвитку території, прилеглої до Луцького замку. Стосується це й землі під ринком.
Депутат Олександр Козлюк повідомив, що є лист-згода щодо припинення права користування землею на Глушець від комунального підприємства «Луцькі ринки».
«Міська рада оголосила конкурс на кращу концепцію щодо розвитку Старого міста. Відповідно до концепції розглянуть можливість звільнення території ринку від металевих конструкцій. Ми підтримуємо рішення міської ради і дали на це згоду», - зауважив заступник директора КП «Луцькі ринки» Михайло Ломага.
Утім, на яких підставах поки співпрацюватимуть з підприємцями та до якого числа вони зможуть торгувати на ринку керівництво мерії відповісти не змогло. Обраниця громади Алла Надточій зауважила, що у проекті рішення йдеться про звільнення території до 3 лютого.
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