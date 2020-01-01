Лучанин за кермом BMW збив чоловіка, який переходив дорогу поза «зеброю»





Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 січня по 19 годині, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом авто перебував 24-річний житель обласного центру. Водій збив 40-річного лучанина, котрий перетинав проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської клінічної лікарні.



За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, які спричинили тілесні ушкодження потерпілому слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.





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