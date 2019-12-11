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Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
2019-ий рік став успішним і для сфери охорони здоров’я, адже розвиток медичної галузі є одним із пріоритетів у роботі міської ради.

Радник міського голови, депутат міської ради Ігор Поліщук зауважує, що влада прагне зробити комфортним перебування лучан у закладах охорони здоров’я, а також максимально комфортною і роботу медичного персоналу, а головне — забезпечити якісне надання медичних послуг усім, хто звертається до луцьких лікарів. Про досягення медицини у Луцьку у 2019 році повідомляє пресслужба мерії.

Минулоріч для Луцької міської клінічної лікарні виділили понад вісім млн грн на придбання сучасного рентген-діагностичного комплексу Optera. Дистанційно керований, на 3 робочих місця, він дозволяє проводити рентгенівські дослідження не тільки в сфері екстреної медицини та травматології, але і в гастроентерології, пульмонології, урології, гінекології та інших. Для встановлення комплексу здійснили капітальний ремонт приміщень згідно з усіма вимогами радіаційної безпеки.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік


У луцький пологовий будинок за кошти міського бюджету придбали сучасний, спеціального призначення апарат штучної вентиляції легень нового покоління HAMILTON-C3 (виробник – Hamilton Medical AG, Швейцарія) вартістю майже 1 300 тис. грн. Він необхідний для забезпечення ефективної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та надання своєчасної і якісної допомоги крихітним пацієнтам, які потребують примусового проведення дихального процесу у випадку його недостатності чи неможливості здійснення природним шляхом.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік


Для волинських учасників бойових дій у 2019 році у Луцьку відкрили Центр реабілітації. На його спорудження витратили приблизно 17 мільйонів гривень, третя частина з яких — кошти міського бюджету. Заклад укомплектований найсучаснішим обладнанням. Для потреб захисників - фізіологічна та психологічна реабілітація, гідромасажні ванни та басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, різноманітні кімнати для занять на тренажерах, що допомагають реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляна кімната та фітобар.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік


"Відкриття такого центру – це визначальна подія для міста. Адже збудований для учасників бойових дій, щоб вони могли поправити своє здоров’я, пройти реабілітаційні процедури. І це один з найкращих реабілітаційних центрів в Україні", - зазначає виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

Щороку з бюджету виділяють значні суми й на проведення ремонтів у закладах охорони здоров’я. Значний обсяг робіт виконали за останні два роки у пологовому будинку. Зокрема, зробили капітальний ремонт першого, другого і третього поверхів, сходових кліток жіночої консультації, поточний ремонт коридорів 3-го та 4-го поверхів акушерського корпусу. Цей заклад має популярність серед породіль не тільки Волині, а й інших областей. Щороку у стінах Луцького клінічного пологового будинку народжуються тисячі немовлят.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік


Після капітального ремонту свої двері для пацієнтів відчинив денний стаціонар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги №2. За рік тут проходить лікування близько 3500 осіб. Основний профіль – соматичні захворювання: хвороби серцево-судинної, нервової, ендокринної, травної систем. Для доокомплектації денного стаціонару виділили додаткові кошти з міського бюджету на придбання медичного обладнання та інвентарю.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік


Спільно з Волинською обласною радою з ініціативи тодішнього голови, а нині народного депутата Ігоря Палиці капітально відремонтували обласну інфекційну лікарню. І хоча це заклад обласного підпорядкування, втім 75% його пацієнтів — лучани, більшість з яких – діти. Раніше це була найгірша лікарня у місті. Нині ж охайна, чиста, з новими санвузлами, коридорами, маніпуляційними та палатами.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік


За програмою співпраці зі Світовим банком Луцька міська клінічна лікарня отримала другий ангіограф, що стандартно для ангіографічних блоків в усьому світі. Приміщення для нього капітально відремонтували за кошти міського бюджету, на що спрямували майже 2,5 млн грн.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік


Капітально відремонтували фасад приміщення дитячої поліклініки, що на проспекті Волі. Будівельники зробили його досить нестандартним як для медзакладів, пофарбувавши в яскраві кольори. Вийшло дуже ефектно та цікаво. У приміщенні на вулиці Чорновола, 1 капітально відремонтували кабінети профілактичних щеплень та рентгенологічної служби.

Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік





















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Теги: медицина, Ігор Поліщук, Луцьк, досягенення
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