Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік

2019-ий рік став успішним і для сфери охорони здоров’я, адже розвиток медичної галузі є одним із пріоритетів у роботі міської ради.Радник міського голови, депутат міської радизауважує, що влада прагне зробити комфортним перебування лучан у закладах охорони здоров’я, а також максимально комфортною і роботу медичного персоналу, а головне — забезпечити якісне надання медичних послуг усім, хто звертається до луцьких лікарів. Про досягення медицини у Луцьку у 2019 році повідомляє пресслужба мерії.Минулоріч для Луцької міської клінічної лікарні виділили понад вісім млн грн на придбання сучасного рентген-діагностичного комплексу Optera. Дистанційно керований, на 3 робочих місця, він дозволяє проводити рентгенівські дослідження не тільки в сфері екстреної медицини та травматології, але і в гастроентерології, пульмонології, урології, гінекології та інших. Для встановлення комплексу здійснили капітальний ремонт приміщень згідно з усіма вимогами радіаційної безпеки.У луцький пологовий будинок за кошти міського бюджету придбали сучасний, спеціального призначення апарат штучної вентиляції легень нового покоління HAMILTON-C3 (виробник – Hamilton Medical AG, Швейцарія) вартістю майже 1 300 тис. грн. Він необхідний для забезпечення ефективної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та надання своєчасної і якісної допомоги крихітним пацієнтам, які потребують примусового проведення дихального процесу у випадку його недостатності чи неможливості здійснення природним шляхом.Для волинських учасників бойових дій у 2019 році у Луцьку відкрили Центр реабілітації. На його спорудження витратили приблизно 17 мільйонів гривень, третя частина з яких — кошти міського бюджету. Заклад укомплектований найсучаснішим обладнанням. Для потреб захисників - фізіологічна та психологічна реабілітація, гідромасажні ванни та басейн для витяжки хребта, циркулярні душі, душ Шарко, денний стаціонар, різноманітні кімнати для занять на тренажерах, що допомагають реабілітуватися в разі порушення опорно-рухового апарату, соляна кімната та фітобар."Відкриття такого центру – це визначальна подія для міста. Адже збудований для учасників бойових дій, щоб вони могли поправити своє здоров’я, пройти реабілітаційні процедури. І це один з найкращих реабілітаційних центрів в Україні", - зазначає виконувач повноважень міського головиЩороку з бюджету виділяють значні суми й на проведення ремонтів у закладах охорони здоров’я. Значний обсяг робіт виконали за останні два роки у пологовому будинку. Зокрема, зробили капітальний ремонт першого, другого і третього поверхів, сходових кліток жіночої консультації, поточний ремонт коридорів 3-го та 4-го поверхів акушерського корпусу. Цей заклад має популярність серед породіль не тільки Волині, а й інших областей. Щороку у стінах Луцького клінічного пологового будинку народжуються тисячі немовлят.Після капітального ремонту свої двері для пацієнтів відчинив денний стаціонар Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги №2. За рік тут проходить лікування близько 3500 осіб. Основний профіль – соматичні захворювання: хвороби серцево-судинної, нервової, ендокринної, травної систем. Для доокомплектації денного стаціонару виділили додаткові кошти з міського бюджету на придбання медичного обладнання та інвентарю.Спільно з Волинською обласною радою з ініціативи тодішнього голови, а нині народного депутатакапітально відремонтували обласну інфекційну лікарню. І хоча це заклад обласного підпорядкування, втім 75% його пацієнтів — лучани, більшість з яких – діти. Раніше це була найгірша лікарня у місті. Нині ж охайна, чиста, з новими санвузлами, коридорами, маніпуляційними та палатами.За програмою співпраці зі Світовим банком Луцька міська клінічна лікарня отримала другий ангіограф, що стандартно для ангіографічних блоків в усьому світі. Приміщення для нього капітально відремонтували за кошти міського бюджету, на що спрямували майже 2,5 млн грн.Капітально відремонтували фасад приміщення дитячої поліклініки, що на проспекті Волі. Будівельники зробили його досить нестандартним як для медзакладів, пофарбувавши в яскраві кольори. Вийшло дуже ефектно та цікаво. У приміщенні на вулиці Чорновола, 1 капітально відремонтували кабінети профілактичних щеплень та рентгенологічної служби.