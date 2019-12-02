У Луцьку водій на Toyota Camry збив чоловіка з собакою
Сьогодні, 11:12
У Луцьку сьогодні зранку трапилося дві аварії через погодні умови - мокрий сніг. Проте, за словами патрульних, найперша причина – це елементарне недотримання ПДР водіями.
Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
На проспекті В. Мойсея водій Toyota Camry скоїв наїзд на пішохода з собакою. Чоловіка шпиталізували, обставини встановлювала слідчо-оперативна група.
А на перехресті вулиць Яровиця-Набережна водій Suzuki проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Renault Megane. Транспортні засоби зазнали значних ушкоджень, люди не постраждали. На винуватця патрульні склали протокол.
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Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.
На проспекті В. Мойсея водій Toyota Camry скоїв наїзд на пішохода з собакою. Чоловіка шпиталізували, обставини встановлювала слідчо-оперативна група.
А на перехресті вулиць Яровиця-Набережна водій Suzuki проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Renault Megane. Транспортні засоби зазнали значних ушкоджень, люди не постраждали. На винуватця патрульні склали протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А що з собакою?..
Да, чого про собаку нічого не написали?
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