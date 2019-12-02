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У Луцьку водій на Toyota Camry збив чоловіка з собакою

У Луцьку водій на Toyota Camry збив чоловіка з собакою
У Луцьку сьогодні зранку трапилося дві аварії через погодні умови - мокрий сніг. Проте, за словами патрульних, найперша причина – це елементарне недотримання ПДР водіями.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

На проспекті В. Мойсея водій Toyota Camry скоїв наїзд на пішохода з собакою. Чоловіка шпиталізували, обставини встановлювала слідчо-оперативна група.

А на перехресті вулиць Яровиця-Набережна водій Suzuki проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Renault Megane. Транспортні засоби зазнали значних ушкоджень, люди не постраждали. На винуватця патрульні склали протокол.

У Луцьку водій на Toyota Camry збив чоловіка з собакою

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Теги: Луцьк, аварія, пішохід
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Коментарі 2
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А що з собакою?..
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Да, чого про собаку нічого не написали?
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