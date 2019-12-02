У Луцьку водій на Toyota Camry збив чоловіка з собакою





Про це повідомляє



На проспекті В. Мойсея водій Toyota Camry скоїв наїзд на пішохода з собакою. Чоловіка шпиталізували, обставини встановлювала слідчо-оперативна група.



А на перехресті вулиць Яровиця-Набережна водій Suzuki проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Renault Megane. Транспортні засоби зазнали значних ушкоджень, люди не постраждали. На винуватця патрульні склали протокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні зранку трапилося дві аварії через погодні умови - мокрий сніг. Проте, за словами патрульних, найперша причина – це елементарне недотримання ПДР водіями.Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області. На проспекті В. Мойсея водій Toyota Camry скоїв наїзд на пішохода з собакою. Чоловіка шпиталізували, обставини встановлювала слідчо-оперативна група.А на перехресті вулиць Яровиця-Набережна водій Suzuki проїхав на заборонний червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Renault Megane. Транспортні засоби зазнали значних ушкоджень, люди не постраждали. На винуватця патрульні склали протокол.

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