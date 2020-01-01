У Любешівському районі молодик викрав мотоцикл





Про це інформує



У липні минулого року зловмисник викрав у райцентрі Любешів мопед Viper 200, який належав 51-річному місцевому жителю. Транспортний засіб знаходився поблизу будинку потерпілого. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тисяч гривень.



Проведеними оперативно-пошуковими заходами співробітники поліції встановили, що до незаконного заволодіння мопедом причетний 19-річний житель Любешівського району. Розібраний транспортний засіб правоохоронці вилучили за місцем його проживання.



Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі строком від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.



Головне фото - ілюстративне.



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