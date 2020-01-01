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У Любешівському районі молодик викрав мотоцикл

У Любешівському районі молодик викрав мотоцикл
У Любешівському районі поліцейські викрили 19-річного волинянина у крадіжці мопеду.

Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.

У липні минулого року зловмисник викрав у райцентрі Любешів мопед Viper 200, який належав 51-річному місцевому жителю. Транспортний засіб знаходився поблизу будинку потерпілого. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тисяч гривень.

Проведеними оперативно-пошуковими заходами співробітники поліції встановили, що до незаконного заволодіння мопедом причетний 19-річний житель Любешівського району. Розібраний транспортний засіб правоохоронці вилучили за місцем його проживання.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі строком від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Любешівський район, крадіжка мопеду, хлопець
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