У Любешівському районі молодик викрав мотоцикл
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У Любешівському районі поліцейські викрили 19-річного волинянина у крадіжці мопеду.
Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
У липні минулого року зловмисник викрав у райцентрі Любешів мопед Viper 200, який належав 51-річному місцевому жителю. Транспортний засіб знаходився поблизу будинку потерпілого. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тисяч гривень.
Проведеними оперативно-пошуковими заходами співробітники поліції встановили, що до незаконного заволодіння мопедом причетний 19-річний житель Любешівського району. Розібраний транспортний засіб правоохоронці вилучили за місцем його проживання.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі строком від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.
У липні минулого року зловмисник викрав у райцентрі Любешів мопед Viper 200, який належав 51-річному місцевому жителю. Транспортний засіб знаходився поблизу будинку потерпілого. Сума завданих матеріальних збитків склала 7 тисяч гривень.
Проведеними оперативно-пошуковими заходами співробітники поліції встановили, що до незаконного заволодіння мопедом причетний 19-річний житель Любешівського району. Розібраний транспортний засіб правоохоронці вилучили за місцем його проживання.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження волі строком від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.
Головне фото - ілюстративне.
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